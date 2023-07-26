中颱杜蘇芮席捲菲律賓釀死傷 驚險災難場面曝光

菲律賓海岸警衛隊成員26日在卡加煙省清除倒塌樹木。菲律賓氣象局警告，隨著680公里長的雨帶席捲菲律賓，降雨量恐達400至500毫米，風暴潮高度可達3公尺，呂宋島部分地區預計出現嚴重災情。（路透）

菲律賓當局表示，中颱杜蘇芮周三（26日）帶來大範圍的洪水 與土石流，造成至少一人死亡。目擊者拍下各種災難現場，包括房屋被暴漲河水沖走，強浪拍打導致渡輪上的機車瞬間倒成一片。

菲律賓國家災害風險降低與管理委員會指出，杜蘇芮造成五個地區洪水氾濫，引發十多起降雨形成的土石流，造成一人罹難，兩人受傷。

菲律賓氣象局（Pagasa）表示，颱風於當地時間今天凌晨3時10分在呂宋島北邊的富加島附近登陸。根據聯合颱風預警中心的資料，雖然杜蘇芮的強度已減弱，但風速仍達到每小時220公里，相當於大西洋四級颶風 。

菲律賓氣象局警告，隨著680公里長的雨帶席捲菲律賓，造成的降雨量恐達400至500毫米，風暴潮高度可達3公尺，呂宋島部分地區預計出現嚴重災情。

各地目擊者25日拍下的災情畫面顯示，菲律賓中部的內格羅斯省首府巴科洛德市，一棟小屋被洶湧的河水沖走；位於呂宋島北部的達古潘市，機車騎士不敵強風倒地，部分建築物殘骸也被吹到路面，場面驚險。同一天，宿霧島以南的錫基霍爾省一艘載滿汽機車的渡輪受到強大海浪衝擊，摩托車儘管已用繩子固定仍瞬間倒成一片。

地方政府25日已開始疏散颱風路徑上的居民。卡加煙省省長說，截至25日傍晚，沿海與山區已有12000多人撤離。