「奧本海默」性愛場景提到「薄伽梵歌」名言 印度教右翼分子要求刪除

英國導演克里斯多福.諾蘭最新力作「奧本海默 」(Oppenheimer)在印度 的印度教右翼分子之間引發了爭議,有些人呼籲抵制,並要求刪除片中奧本海默說出印度教盛典「薄伽梵歌」名言的性愛場景。

CNN報導,這一個引起討論的場景描繪了奧本海默與情人塔特洛克(Jean Tatlock)發生性行為。塔特洛克停了下來,拿起了一本「薄伽梵歌」,要求奧本海默朗讀。奧本海默則在恢復性行為時說出了「我現在成了死神,世界的毀滅者」。

