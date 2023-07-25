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選前民調全錯判 左右翼皆未過半 西班牙國會陷僵局

編譯田思怡╱綜合24日電
西班牙國會大選開票結果推翻選前所有民調預測；圖為西班牙23日提前舉行國會大選，選務人員忙著計票。(美聯社)
西班牙國會大選開票結果推翻選前所有民調預測；圖為西班牙23日提前舉行國會大選，選務人員忙著計票。(美聯社)

西班牙23日提前舉行國會大選，由於左右翼雙方陣營席次接近，但均未過半，與選前各民調認為極右翼將勝選的預測迥異，恐出現「僵局國會」，也有可能再舉行一次大選。外界原先以為西班牙將「向右轉」的政局並未出現。

西班牙國會眾議院共350席。選前民調看好的右翼人民黨（PP）獲136席，比2019年多47席，預料將設法與其合組政府的極右派民聲黨（Vox）得到33席，比該黨現在的52席還少，右翼聯盟仍無法跨越組成政府所需176席門檻。

西班牙總理桑傑士領導的社會勞工黨（PSOE）獲122席，盟友「極左翼匯總」（Sumar）得到31席，加上其他潛在盟友，左翼聯盟可望拿下172席。

彭博資訊報導，加泰隆尼亞獨派政黨「一起為了加泰隆尼亞」這次獲關鍵的7席，若該黨選擇缺席，桑傑士可望勉強通過不信任投票，最可能的情況是進入僵局。政治風險諮詢組織歐亞集團分析師桑蒂表示，政治不死鳥桑傑士又活下來繼續奮戰，右翼和左翼陣營均未明顯過半，目前最合理結果就是不斷舉行選舉。

18日封關民調顯示，右翼聯盟能夠拿下180席，由人民黨黨魁費霍取代桑傑士出任總理。但選前最後幾天，桑傑士拚全力拉抬聲勢，有助選情。選舉結果出爐後，他在馬德里競選總部外喊出，右翼陣營敗了，「人民黨稱我們必須向前走或倒退，顯然希望西班牙向前走的人更多」。人民黨競選總部則氣氛低迷。民聲黨指責PP太自滿，才讓桑傑士得以繼續執政。

英國金融時報報導，僵局國會使歐盟第四大經濟體政局陷入不穩，將費時數周或數月談判籌組新政府或重選，重演2015至16年與2019年的情形。

西班牙國會大選開票結果推翻選前所有民調預測。圖為23日投票當天，馬德里民眾走過競...
西班牙國會大選開票結果推翻選前所有民調預測。圖為23日投票當天，馬德里民眾走過競選海報。(中央社)

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