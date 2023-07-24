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墨西哥女子DIY「尋親媽媽」芭比 背後是10萬失蹤人口悲歌

編譯陳曉慈／即時報導
墨西哥失蹤人口家屬基羅亞DIY的「尋親媽媽」（Searching Mother）芭比。墨西哥有逾10萬失蹤人口，其中大多遭犯罪集團綁票甚或殺害，基羅亞的兄弟2014年遭犯罪集團綁架後，至今下落不明。（取材自基羅亞推特帳號@DeliaQuiroa）
墨西哥失蹤人口家屬基羅亞DIY的「尋親媽媽」（Searching Mother）芭比。墨西哥有逾10萬失蹤人口，其中大多遭犯罪集團綁票甚或殺害，基羅亞的兄弟2014年遭犯罪集團綁架後，至今下落不明。（取材自基羅亞推特帳號@DeliaQuiroa）

美聯社24日報導，秘魯、瓜地馬拉等拉美國家近來颳起「芭比瘋」，出現粉紅墨西哥捲、粉紅肉派、芭比客機、芭比主題示威遊行等，其中墨西哥的「尋親芭比」尤其引發大眾關注。墨西哥一名失蹤人口家屬將芭比裝扮成「尋親媽媽」（Searching Mother）：頭戴寬延帽及防曬頭巾，身穿印有失蹤親屬的T恤與灰舊長褲，手拿鐵鍬。

據報導，墨西哥有逾10萬失蹤人口，其中大多是遭毒販及犯罪集團綁票甚或殺害。失蹤人口家屬基羅亞（Delia Quiroa）於是DIY一套芭比服裝，將芭比裝扮成尋親媽媽。

據基羅亞，尋親媽媽芭比是當地志願協尋組織的成員典型。組織成員協助失蹤人口家屬，在各地尋找可能埋有孩子遺體的墓園。大多失蹤人口是遭毒販或犯罪集團綁票甚或殺害。

基羅亞也是搜索志工之一，她希望透過這隻芭比，向大眾揭露眾多墨西哥母親的處境：因警方不願協尋，她們得親自尋找、調查親人的下落，同時還得賺錢以繼續尋親。

基羅亞表示，尋親媽媽芭比更像一隻「反芭比」。基羅亞說，人人都想成為芭比，但她創造的是沒人想成為的角色，沒人想成為尋親媽媽。

比起小女孩玩的娃娃，基羅亞表示，芭比對她來說更像直接反映女性角色的象徵。

2014年，基羅亞的兄弟羅伯特（Roberto）遭販毒犯罪集團綁架，此後基羅亞便持續尋找他的下落。儘管已親自搜索多時，也施壓當局介入調查，但羅伯特至今仍下落不明。

芭比 墨西哥

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