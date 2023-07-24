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繼羅德島野火肆虐後 希臘柯孚島、艾維亞也遭侵襲 當局午夜急發撤離令

編譯盧思綸 / 即時報導
希臘繼羅德島爆發野火後，另個度假勝地柯孚島和第2大島艾維亞也慘遭野火肆虐，當局已備妥船隻接送疏散者。（歐新社）
希臘繼羅德島爆發野火後，另個度假勝地柯孚島和第2大島艾維亞也慘遭野火肆虐，當局已備妥船隻接送疏散者。（歐新社）

英國衛報報導，希臘繼羅德島（Rhodes ）爆發野火後，另個度假勝地柯孚島（Corfu ）和第2大島艾維亞（Evia ）也慘遭野火肆虐，當局已備妥船隻接送疏散者。

希臘羅德島近日遭野火侵襲，當局發動最大規模撤離行動，近2萬人倉皇逃離

如今，希臘全國各地共82處竄野火，其中64個火場在希臘當地時間23日最高溫周末爆發，當地消防隊正積極救火。

艾維亞當局已經要求南邊4個村落居民疏散到以西的卡里斯托斯（Karystos）。希臘中部副省長克萊蒂斯（Giorgos Kelaiditis）向雅典–馬其頓通訊社（ANA-MPA）表示，「雖然火場在2公里外，但是風勢相當強勁，撲火進展緩慢，加上大量濃煙，呼吸十分困難。」

另外，柯孚島東北側、北伯羅奔尼撒（Peloponnese ）愛琴（Aigio）鎮附近均陷入野火危機。

當局已經在23日午夜前，針對柯孚島和北伯羅奔尼撒發出更大規模的撤離行動。在柯孚島方面，「火勢正朝東南方蔓延」，而私人船隻已待命，將隨時協助驅離

驅離 高溫

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