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地球最熱7月 美中暑者躺加冰屍袋降溫

編譯中心／綜合19日電
西班牙氣溫飆高，馬德里遊客只能找蔭涼處休息。（美聯社）
西班牙氣溫飆高，馬德里遊客只能找蔭涼處休息。（美聯社）

要命的熱浪接連來襲，正在破壞美國、歐洲和亞洲大部分地區人們的日常生活。由於海洋變暖、濕度達到空前水平，地球迎來有紀錄以來最炎熱的夏季之一。華爾街日報形容為「地球進入燒烤模式」。

中央社引述法新社報導，歐洲聯盟（EU）氣候監測機構指出，全球正邁向有紀錄以來的最炎熱7月份。氣溫變遷正使整個氣候系統變暖，尤其是今年，除了這個趨勢之外，還有兩種現象可能發揮作用，包括聖嬰現象（El Nino）及與較弱風有關的海洋異常高溫

氣象學家稱，上個月是有紀錄以來最熱的6月，如果7月創紀錄的高溫持續下去，2023年可能成為有史以來最熱的一年，這將給企業帶來壓力，使電網面臨威脅。

AccuWeather高級氣象學家安德森說，有幾個因素導致今年夏天出現創紀錄高溫天氣。其中包括：海洋溫度異常偏高提升了濕度水平；全球幾個「熱穹頂」使熱空氣停留的時間比以往更長；高速氣流導致致命風暴移動緩慢，如同本月在佛蒙特州發生的風暴。

海洋熱浪和反覆出現的名為聖嬰現象的變暖氣候模式正在加劇氣候變化的影響，科學家稱氣候變化正在導致全球氣溫升高。

「我們看到越來越多的這種情況和極端天氣，這是因為全球變暖，」世界氣象組諮詢氣象學家席瓦在談到極端熱浪時說。「這並非前所未有。但隨著這些情況的發生，其強度也更高了。」

據世界氣象組織，氣候變化加劇了極端高溫事件。自1980年代以來，極端高溫事件已增加了5倍。氣候變暖引起的地表溫度上升會使熱浪持續時間更長、強度更大，並產生使熱浪停滯在一個地方的天氣條件。

另外，美國醫療網站Stat News報導，當地Valleywise健康醫療中心近日要動用裝了冰的裹屍袋，讓中暑患者躺進去快速降溫。提出此法的急診症醫師表示，此舉可使患者降溫速度較傳統辦法快約兩倍，以免其中樞神經因體溫過高而受損，儘管認知上可能「讓人不舒服」。

美國熱爆，歐洲也正受熱浪侵襲。「時報」（Il Tempo）報導，隨著「卡戎反氣旋」進入義大利，首都羅馬溫度最高來到攝氏42.9度，創歷史新高，打破2022年6月的40.7度紀錄。義大利醫療緊急救助電話撥打量比平日增加15%，義國為此增加專線電話，協助民眾熱傷害措施。

報導指出，在27個主要受監測的義大利城市中，就有20多個城市是屬於熱警報最高紅色等級，而悶熱的天氣讓許多羅馬人和遊客陷入危機，包括中暑、熱衰竭等。

巴勒斯坦難民營兒童19日泡在充氣泳池裡消暑。（歐新社）
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熱浪 高溫 義大利

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