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民調創新高 57%英國人稱脫歐為錯誤決定

編譯中心╱綜合18日電
民調顯示，今年7月有57%英國人稱英國脫歐是錯誤決策，比率創下紀錄新高。（歐新社）
民調顯示，今年7月有57%英國人稱英國脫歐是錯誤決策，比率創下紀錄新高。（歐新社）

國際市調公司「輿觀」（YouGov）今天公布的民調顯示，有57%英國人稱英國脫歐是錯誤決策，比率創下紀錄新高。

路透報導，英國2016年6月舉辦脫歐公投，由於帶來的經濟益處不多，有57%英國人稱2016年脫離歐盟是錯誤決定，只有32%英國受訪者認為這是正確決定。

如果今天舉辦公投，有超過一半（55%）的受訪者說，他們將投票贊成再度加入歐盟，有31%表示將維持退出歐盟。

輿觀表示，這樣的民調結果與2021年1月相比呈現「溫和轉變」，當時有49%受訪者稱他們將投票再度加入歐盟，有37%表示將維持脫離歐盟。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）5月表示，英國脫歐正在帶來好處，提及他主打的自由港與削減增值稅（VAT）政策，他稱這將壓低啤酒與衛生產品價格。經濟學家說，設立自由港不太可能可提振英國經濟，但作為區域發展工具，可能可提供有限的價值。自由港是包含稅收和關稅減免與簡化貿易法規的特區。

與其他先進經濟體相比，自2016年年中以來，英國的企業投資幾乎沒有成長。雖然支持脫歐的經濟學家指出，2016年前幾年資本強勁成長，之後必定將會放緩，但企業調查指出，英國脫歐是企業投資停滯的原因之一。

輿觀針對2000多名英國人進行的調查顯示，目前有63%受訪者認為脫歐比較算是失敗而不是成功，而認為比較算是成功的受訪者比率達12%。另有18%受訪者認為，英國脫歐談不上是成功也不算失敗。

脫歐 歐盟 投票

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