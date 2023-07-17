墨西哥販毒集團暴力升高 又一記者喪命

墨西哥毒品 戰爭越演越烈，因而賠上性命的記者不斷增加，當局及新聞自由組織表示，15日又有一名記者遭殺害。

美聯社報導，政府官員及人權組織「第19條」（Article 19）都證實，記者馬特斯（Nelson Matus）在墨西哥西南部城市阿卡普爾科（Acapulco）外圍遭到槍殺。馬特斯過去曾是格瑞羅新聞網（Lo Real de Guerrero）的主管，該機構報導了格瑞羅州（Guerrero）不斷加劇的暴力事件。

根據「第19條」的說法，馬特斯曾在2019年逃過暗殺行動。地方當局表示，他們正在調查這起謀殺案。

馬特斯遇害發生在另一名記者在墨西哥西部慘遭殺害一週後。保護記者協會（Committee to Protect Journalists）表示，這類事件突顯了困擾墨西哥媒體的致命暴力危機及犯罪不受懲罰問題。

馬特斯之死闡明了墨西哥記者遭謀殺事件層出不窮的令人關切現象，以及日益激烈的毒品戰爭也造成地方新聞機構折損人員，這些新聞機構經常針對暴力事件進行深入仔細的報導，馬特斯的機構也不例外。

多年來，墨西哥濱海城市阿卡普爾科（Acapulco）一直以海岸度假村聞名，但近來逐漸演變為毒品暴力的中心。在馬特斯遭殺害的同一日，他的新聞機構才發表一篇報導，稱政府當局在市區一處觀光 區海岸附近找到一個裝有死屍的袋子。

僅在過去五年，保護記者委員會便記錄了墨西哥至少有52名記者遭到殺害。去年，墨西哥是全球記者死亡人數最高的國家之一，僅次於烏克蘭。

馬特斯的新聞機構15日在社群媒體上悼念他的離世，並表示：「我們向他的家人表示哀悼，全體齊心祈禱他永遠安息。」