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遭運載砂石船撞上…孟加拉一交通船沉沒 已知4死、20多人失聯

中央社／孟加拉首都達卡16日綜合外電報導
孟加拉一艘載有數十名乘客的交通船今天在首都達卡（Dhaka）的一條河沉沒，已知至少4人罹難、20多人失蹤。（歐新社）
孟加拉一艘載有數十名乘客的交通船今天在首都達卡（Dhaka）的一條河沉沒，已知至少4人罹難、20多人失蹤。（歐新社）

孟加拉一艘載有數十名乘客的交通船今天在首都達卡（Dhaka）的一條河沉沒，已知至少4人罹難、20多人失蹤。

法新社報導，警方表示當地時間約16日晚間8時左右，這艘載客穿越布里甘加河（Buriganga）的交通船，在孟加拉國內最大河港薩達爾加特河港（Sadarghat）附近遭一輛運載砂石船撞上，旋即沉沒。

孟加拉當地發行量最大的曙光日報（Prothom Alo）指出，交通船上仍有25至30人失蹤；一名自己游上岸的婦人告訴法新社，她女兒至今未尋獲。

婦人Moksedag說：「（女兒）她根本不會游泳」還在薩達爾加特的水警警局問「誰可以告訴我她發生什麼事了」。

警方副督察阿里（Husan Ali）表示，目前已尋獲4具遺體，警方也已詢問幾名倖存者，「他們（倖存者們）表示被運砂船撞上時，交通船上有多達40名乘客」。

阿里還說：「我們不清楚還有多少人失蹤，搜救行動仍在進行，消防潛水員也在第一線。」

獲救乘客胡塞（Imran Hossain）告訴曙光日報，他相信交通船上載有超過50名乘客，「當時船上沒有多餘的空位，所以我坐在船頂上」。

孟加拉境內有數百條河流縱橫交錯，國土大部分是沖積平原，當地水上意外頻傳。專家將大多數事件歸咎於船廠維護不善、安全標準低落及船隻超載。

運砂船在水上相當低矮，水面起伏時不易發現，尤其當光線不充足時。

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