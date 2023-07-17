北韓射洲際飛彈 美韓日聯合軍演回應

南韓海軍宣布，美日韓16日在東海國際水域舉行三方飛彈防禦演習。圖為美日韓今年4月舉行聯合軍演。(歐新社)

北韓 12日試射最新型「火星-18」洲際彈道飛彈 （ICBM）後，美日韓三國16日舉行海軍聯合飛彈防禦演習。南韓 強調演習為應對北韓不斷變化的核武和飛彈威脅。北韓則未有回應。

韓聯社報導，南韓海軍表示，有三艘配備神盾戰鬥系統的驅逐艦參與演習，分別是南韓「栗谷李珥號」(Yulgok Yi I)驅逐艦、美國「芬恩號」(USS John Finn)驅逐艦和日本自衛隊的「摩耶號」(JS Maya)護衛艦。

聲明表示，在北韓12日試射洲際彈道飛彈的情況下，美日韓的軍演聚焦在偵察和追蹤一枚電腦模擬的彈道飛彈目標，並分享相關資訊。

一名南韓海軍軍官表示，「這次演習讓我們有機會加強對彈道飛彈的軍事反應能力，並增進美日韓三國間的安全合作」。這名軍官說，「基於我們軍方強大的反應系統與三國合作，我們將有效應對北韓的核武和飛彈威脅」。

美日韓上次舉行三方飛彈防禦演習是在今年4月，16日的演習是尹錫悅總統上任以來的第四次，他的政府強調美日韓合作對抗北韓軍事威脅。

北韓日前試射洲際彈道飛彈遭到美國、南韓和日本譴責，但平壤當局反駁說，他們是在行使自衛權。

而這次試射行動之前，平壤當局曾指控美國間諜機飛越其專屬經濟區，同時譴責美國核子動力巡弋飛彈潛艦最近訪問南韓，誓言將採取措施予以回應。

另據中央社報導，美國及其亞洲盟友一直努力改進北韓飛彈信息共享系統，目前南韓和日本各自與美國雷達系統連接，但彼此間仍沒有連結。