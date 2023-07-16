歐盟斡旋亞美尼亞與亞塞拜然和談 美俄也各有盤算

在歐盟 斡旋下，亞塞拜然和亞美尼亞今天展開最新一輪的和平談判，歐盟敦促雙方避免使用粗暴且令人刺耳的言詞。在此曲折和平進程中，俄羅斯 也積極插手想保有主導者的角色。

為了讓亞塞拜然和亞美尼亞超過30年的敵對劃上休止符，歐洲聯盟（European Union）理事會主席米歇爾（Charles Michel）充當和事佬，找來亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）與亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan），今天在布魯塞爾召開三方會談。

自蘇聯解體以來，亞塞拜然和亞美尼亞為了爭奪納戈爾諾．卡拉巴赫區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）而爆發過2次戰爭。2020年，亞塞拜然奪下納卡區和周遭地區，但當地有12萬名亞美尼亞裔 居民。

亞美尼亞表示，研議中的和平條約，應給納卡區的亞美尼亞裔特殊的權利，並保障他們的安全。亞塞拜然外長拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov）稱這沒有必要，而且這等同在干涉亞塞拜然的事務。

米歇爾說：「真正的進展取決於在不久將來必須採取的下一步措施。而首先要做的，是得停止粗暴且令人刺耳的言論，以便為和平與正常化談判提供適切的環境。」

他告訴記者說：「當地民眾當下需要獲得保證，而最重要的是他們的權利及安全。」

他表示，歐盟也鼓勵亞塞拜然直接與納卡區的亞美尼亞裔對話，以建立互信。

目前還不清楚阿利耶夫的回應，因為他和帕辛揚都在沒有對記者發表談話的情況下先行離開現場。納卡區實質領導階層自稱是獨立國家，但這並未獲得任何國家的承認。

除了歐盟以外，美國也一直在推動亞塞拜然和亞美尼亞達成和平協議。而俄羅斯作為該地區長期以來的調停方，卻因為俄烏戰爭而自顧不暇，影響力有可能因此下降。

俄羅斯今天表示，俄國準備與亞塞拜然和亞美尼亞舉行外交部長層級的3方會議。俄國外交部在聲明中表示，隨後可能在莫斯科舉行峰會簽定和平條約。

聲明表示，組成和平協議不可或缺的一部分，就是「可靠且明確地保障納卡區亞美尼亞裔的權利和安全」，並實踐俄羅斯、亞塞拜然和亞美尼亞間先前達成的協議。