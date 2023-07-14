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暴雨襲南韓 首爾大規模停電 上百居民被迫撤離家園

中央社／首爾14日綜合外電報導
暴雨今天橫掃南韓，導致首都首爾大規模停電，迫使各地上百人撤離家園，在夏日雨季進入高峰之際，南韓政府要求官員高度警戒。（歐新社）
暴雨今天橫掃南韓，導致首都首爾大規模停電，迫使各地上百人撤離家園，在夏日雨季進入高峰之際，南韓政府要求官員高度警戒。（歐新社）

暴雨今天橫掃南韓，導致首都首爾大規模停電，迫使各地上百人撤離家園，在夏日雨季進入高峰之際，南韓政府要求官員高度警戒。

路透報導，根據南韓行政安全部，自9日以來接連下了數日豪雨，截至今天清晨6時，全國共有135人被迫疏散，首爾地區已有超過4千用戶停電，而南部城市釜山有1人失蹤，全羅南道則有1人受傷。

去年夏天，首爾市115年以來最嚴重的暴雨引發洪水，淹沒位於低窪地區的許多半地下室住宅，其中包括首爾富裕的江南區。

南韓總理韓德洙（Han Duck-soo）在跨部會會議上表示，確保「無人傷亡」至關重要，並下令官員保持警戒。當局派遣超過1萬500名警察負責維持交通和加強巡邏。

韓德洙表示，北韓也遭受豪雨，可能會打開流經兩韓邊境河流上的水壩放水。

他說：「預計（北韓的）黃海道（Hwanghae Province）將有大雨，我們需要充分準備，以防北韓可能從黃江壩（北韓稱禮成江壩）洩洪。」

過去幾年，平壤經常在未事先通報的情況下洩洪，導致河水暴漲，造成南韓的洪水災害和傷亡。

負責處理與北韓關係的統一部今天表示，上個月他們再次發出消息，要求北韓在洩洪時提前通知，但北韓並未回應。

北韓 南韓 洪水

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