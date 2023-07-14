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工作人員遭時速120公里強力水柱射中身亡 大阪WATERBOMB音樂節中止

編譯羅方妤／即時報導
大阪原定15、16日舉辦「WATERBOMB JAPAN 2023」大型音樂節，但在14日彩排時發生意外導致活動中止。時速120公里的強力水柱擊中一名40歲男性工作人員臉部，導致腦部挫傷，最後不治身亡。（取材自YouTube）
大阪原定15、16日舉辦「WATERBOMB JAPAN 2023」大型音樂節，但在14日彩排時發生意外導致活動中止。時速120公里的強力水柱擊中一名40歲男性工作人員臉部，導致腦部挫傷，最後不治身亡。（取材自YouTube）

日本朝日新聞報導，大阪原定15、16日舉辦「WATERBOMB JAPAN 2023」大型音樂節，但在14日彩排時發生意外導致活動中止。時速120公里的強力水柱擊中一名40歲男性工作人員臉部，導致腦部挫傷，最後不治身亡。

大阪市此花區的活動會場工作人員當天當地時間11時10分左右通報警方：「一名男性工作人員被舞台設備弄傷，失去意識。」

影片來源：YouTube

警方指出，死者是因為被強力水柱擊中臉部導致腦部挫傷。這名男性工作人員正在檢查噴水裝置，因此對準噴水孔往內查看，但裝置突然噴水。據說這個裝置噴出的水柱時速高達120公里。男子被送醫後不治身亡。

朝日新聞網訪問主辦方時，他們稱不知男子為何要接近噴水裝置，該設備本就不是以人員查看來進行檢查的。不過，警方已經依業務過失致死嫌疑對主辦單位等展開調查。

事故發生後，主辦方宣布取消活動並全額退票。WATERBOMB音樂節源自南韓，活動期間台上表演者和觀眾會互相潑水，會場噴水裝置也會噴出水柱。大阪場次原定的表演者有南韓女子團體STAYC、男子團體BIGBANG成員D-LITE等。

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