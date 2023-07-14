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金正恩疑用折疊手機 激似三星、華為產品

編譯中心／綜合13日電
北韓12日試射「火星-18」新型洲際彈道飛彈，領導人金正恩（前）到場坐鎮指導，桌上疑似放了一支折疊智慧手機。（韓聯社）
北韓12日試射「火星-18」新型洲際彈道飛彈，領導人金正恩（前）到場坐鎮指導，桌上疑似放了一支折疊智慧手機。（韓聯社）

北韓12日試射「火星-18」新型洲際彈道飛彈，領導人金正恩到場坐鎮指導，桌上疑似放了一支折疊智慧手機，與南韓三星或中國華為的手機型號極為相似，引發人們對手機來源的猜測。

中央社引述法新社報導，北韓勞動黨機關報「勞動新聞」發布的照片顯示，桌上放的物體看起來像是裝在黑色皮革保護套的銀色折疊手機，與三星Galaxy Z Flip或中國華為Pocket S手機極為相似。

曾經有人拍到金正恩使用看似蘋果的產品，包括iPad和Macbook。

南韓「中央日報」報導：「如果照片中的物體是折疊手機，那麼很可能是從中國秘密走私到北韓的。」據聯合國制裁，北韓不得進口或出口電子設備。

根據美國中央情報局（CIA）出版的「世界概況」（World Factbook），估計只有約19%的北韓人口擁有手機。

另據韓聯社報導，北韓中央電視台在12日播出的一檔節目中，首次公開了品牌名為「三台星8」的智慧手機，外觀設計與南韓智慧手機相差無幾，但具體是北韓自主品牌還是進口貼標品牌尚不可知。

據《朝鮮語大辭典》記載，「三台星」指抗日武裝斗爭時期的三顆「璀璨明星」——金日成、金正日和金日成的夫人金正淑。

據了解，朝鮮其間推出的手機品牌有平壤Touch、阿裡郎、金達萊、藍天等。這是「三台星」首次在媒體上露面，

據悉，北韓的智慧手機無法連接網絡，只能通過插入SIM卡接入內網。據美國中情局《世界概況》資料，朝鮮境內的移動通信用戶占總人口的19%。

「三台星8」智能手機在北韓中央電視台7月12日播出的一檔節目亮相。（韓聯社）
「三台星8」智能手機在北韓中央電視台7月12日播出的一檔節目亮相。（韓聯社）
「三台星8」智能手機在北韓中央電視台7月12日播出的一檔節目亮相。（韓聯社）
「三台星8」智能手機在北韓中央電視台7月12日播出的一檔節目亮相。（韓聯社）
「三台星8」智能手機在北韓中央電視台7月12日播出的一檔節目亮相。（韓聯社）
「三台星8」智能手機在北韓中央電視台7月12日播出的一檔節目亮相。（韓聯社）

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