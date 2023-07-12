傑尼斯創辦人喜多川涉性侵 聯合國人權理事會展開調查

日本傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川2019年過世。（Getty Images）

有男偶像製造機之稱的日本 傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川被指控性侵 多名10幾歲的小傑尼斯男藝人。今天傳出聯合國 人權理事會將於7月下旬展開調查。

日本共同社報導，有關強尼喜多川性侵問題，聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）的「工商業與人權」作業小組將於7月下旬起聽取受害人的說詞。

強尼喜多川（日本名喜多川擴，英文名John Hiromu Kitagawa）2019年去世，享壽87歲。他被多名以前的小傑尼斯男藝人指控性侵。

有關此問題，1980年代就有傑尼斯旗下藝人出版書籍，在書中表示受害。1999年至2000年左右，日本的雜誌「週刊文春」詳細報導受害人的證言，但出版這本雜誌的文藝春秋出版社被傑尼斯事務所告上法院。

日本大報社當時只簡單報導法院判決內容一事，主流電視台幾無報導。今年3月英國國家廣播公司（BBC）專題報導後引起關注。

今年4月，前小傑尼斯藝人岡本Kauan（現年27歲）在日本外國特派員協會召開記者會說自己遭到強尼許多川性侵，這是第一位以實名出面指控者。

5月14日現任傑尼斯事務所社長藤島茱莉景子公布一支約一分鐘影片致歉。

繼岡本Kauan之後，現年37歲的橋田康、現年39歲的二本樹顯理、現年36歲的中村一也等前小傑尼斯男藝人陸續出面指控遭到強尼喜多川性侵。

本月初出刊的「日刊現代」報導，現年78歲的演員暨音樂家服部吉次接受專訪時透露，8歲時在自家遭到強尼喜多川性侵，並持續了2年多。

服部吉次的父親是創作「蘇州夜曲」、「東京布基烏基」、「青色山脈」等名曲的服部良一（1907-1993年），曾獲日本國民榮譽賞。日本放送協會（NHK）今年秋季將播出的第109部晨間劇「布基烏基」，傑尼斯前天團「SMAP」成員之一的草彅剛將在劇中飾演以服部良一為原型人物的作曲家羽鳥善一。