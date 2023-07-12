曾「倒糞」給魯卡申科抗議獨裁 白俄藝術家獄中逝世

白俄羅斯藝術家、政治運動人士普希金（右二）1999年推著一輛載滿糞肥的手推車，朝白俄總統魯卡申科辦公室外潑糞。（美聯社）

半島電視台12日引述人權組織指稱，現年57歲、曾倒糞肥在白俄羅斯 總統辦公室外的白俄藝術家普希金（Ales Pushkin）11日已在獄中逝世。普希金因政治運動入獄，過世時仍在服5年徒刑。

據白俄人權團體維斯納（Viasna），普希金在白俄西部格羅德諾（Grodno）的一所監獄逝世，逝世原因仍不清楚。普希金的妻子向美聯社表示，普希金「因不明原因，死於獄中的加護病房」。

據半島電視台，普希金是一名政治運動人士及諷刺漫畫家，且經常以魯卡申科為諷刺對象。普希金曾在白俄博布爾（Bobr）一座教堂的牆壁上繪製魯卡申科入獄、遭鎮暴警察 包圍的畫。

1999年，普希金因「給總統送糞」事件被判入獄兩年。當時，普希金推著一輛載滿糞肥的手推車，朝明斯克總統府門口「潑糞」。

2021年3月，普希金因煽動仇恨、「褻瀆國家旗幟」等罪名遭捕，並遭判5年徒刑。普希金在聽證會上脫去衣物以示抗議，為此他遭單獨監禁13天。

流亡的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）表示，白俄痛失最有天賦、最無懼的人才之一，並指控魯卡申科與「他的親信」要為普希金之死負責。季哈諾夫斯卡婭呼籲，針對普希金之死以及政治犯所持續遭受的非人道對待，國際社會應發表強硬回應。

季哈諾夫斯卡婭發布推文寫道：「普希金透過他的藝術捍衛自由、打造一個沒有暴政的白俄。他夢想著一個自由與民主的白俄。現在我們必須延續他的事業，讓他的夢想成真」，並指出「獨裁者懼怕藝術家」。

2020年，魯卡申科第6次當選總統，白俄爆發大規模抗議，政府暴力鎮壓、逮捕超過3.5萬人、關閉數個非政府組織及獨立媒體機構。據維斯納，近1500名政治犯遭當局逮捕入獄，其中包括諾貝爾 和平獎得主畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）。