我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「生命中不能承受之輕」作者 米蘭昆德拉94歲辭世

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

曾「倒糞」給魯卡申科抗議獨裁 白俄藝術家獄中逝世

編譯陳曉慈／即時報導
白俄羅斯藝術家、政治運動人士普希金（右二）1999年推著一輛載滿糞肥的手推車，朝白俄總統魯卡申科辦公室外潑糞。（美聯社）
白俄羅斯藝術家、政治運動人士普希金（右二）1999年推著一輛載滿糞肥的手推車，朝白俄總統魯卡申科辦公室外潑糞。（美聯社）

半島電視台12日引述人權組織指稱，現年57歲、曾倒糞肥在白俄羅斯總統辦公室外的白俄藝術家普希金（Ales Pushkin）11日已在獄中逝世。普希金因政治運動入獄，過世時仍在服5年徒刑。

據白俄人權團體維斯納（Viasna），普希金在白俄西部格羅德諾（Grodno）的一所監獄逝世，逝世原因仍不清楚。普希金的妻子向美聯社表示，普希金「因不明原因，死於獄中的加護病房」。

據半島電視台，普希金是一名政治運動人士及諷刺漫畫家，且經常以魯卡申科為諷刺對象。普希金曾在白俄博布爾（Bobr）一座教堂的牆壁上繪製魯卡申科入獄、遭鎮暴警察包圍的畫。

1999年，普希金因「給總統送糞」事件被判入獄兩年。當時，普希金推著一輛載滿糞肥的手推車，朝明斯克總統府門口「潑糞」。

2021年3月，普希金因煽動仇恨、「褻瀆國家旗幟」等罪名遭捕，並遭判5年徒刑。普希金在聽證會上脫去衣物以示抗議，為此他遭單獨監禁13天。

流亡的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）表示，白俄痛失最有天賦、最無懼的人才之一，並指控魯卡申科與「他的親信」要為普希金之死負責。季哈諾夫斯卡婭呼籲，針對普希金之死以及政治犯所持續遭受的非人道對待，國際社會應發表強硬回應。

季哈諾夫斯卡婭發布推文寫道：「普希金透過他的藝術捍衛自由、打造一個沒有暴政的白俄。他夢想著一個自由與民主的白俄。現在我們必須延續他的事業，讓他的夢想成真」，並指出「獨裁者懼怕藝術家」。

2020年，魯卡申科第6次當選總統，白俄爆發大規模抗議，政府暴力鎮壓、逮捕超過3.5萬人、關閉數個非政府組織及獨立媒體機構。據維斯納，近1500名政治犯遭當局逮捕入獄，其中包括諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）。

白俄羅斯 警察 諾貝爾

上一則

哥倫比亞「搜救神犬」在亞馬遜叢林失蹤數周 軍方宣布放棄

延伸閱讀

白俄前球后、烏克蘭女將 拒絕握手 雅莎蘭卡：尊重史維托莉娜

白俄前球后、烏克蘭女將 拒絕握手 雅莎蘭卡：尊重史維托莉娜
白俄總統：瓦格納集團首腦普里格津 已返回俄羅斯

白俄總統：瓦格納集團首腦普里格津 已返回俄羅斯
白俄流亡反對派領袖：入獄丈夫傳過世 消息待確認

白俄流亡反對派領袖：入獄丈夫傳過世 消息待確認
烏估有8000名瓦格納士兵在白俄集結 澤倫斯基急商邊界安全

烏估有8000名瓦格納士兵在白俄集結 澤倫斯基急商邊界安全

熱門新聞

(取自TikTok)

熊孩子戳破保險套 媽媽6個月後懷孕…她25年後心虛自白

2023-07-07 14:39
凱特被稱真實的本性有強悍的一面，尤其在對付皇室中的敵人，更會展現出來。（路透資料照片）

英皇室宮鬥？凱特真面目被揭開 竟然如此仇視梅根

2023-07-04 13:25
金融時報5日獨家報導，中國國家主席習近平親自警告過俄羅斯總統普亭，不要在烏克蘭動用核子武器，克里姆林宮則否認了此一「虛構」說法。(Getty Images)

習近平親自警告普亭不要在烏動用核武？克宮斥「虛構」

2023-07-05 11:01
哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

2023-07-03 12:25
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」發布建造中的軍事基地照片。(視頻截圖)

神隱8天發聲 普里格津說了1個願望

2023-07-05 12:31
威廉據稱在皇室勁爆專訪播出之前，整整一個禮拜吃不下飯，需要迴避公眾的眼光。（路透資料照片）

怕當英王夢成空？威廉被歐普拉專訪嚇到一個禮拜吃不下

2023-07-06 23:00

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記