BBC性醜聞翻轉？當事人否認與主播有不當行為 三方說法矛盾

(路透)

「BBC性醜聞出現轉折，案情更加撲朔迷離。」「BBC」男主持人被爆向一名青少年購買情色照片，引發英國媒體、社會關注，而7月10日此事出現轉折——當事人透過律師表示，其母親先前向小報太陽報踢爆的說法是「垃圾」，全盤否認其母提出的控訴，「與BBC主持人之間沒有不當或不法行為」。與此同時，《太陽報》在10日晚間的報導引述當事人繼父的說法，將「BBC」稱為「騙子」，並重申揭露此事是為拯救毒品 成癮的當事人。目前「BBC」的內部調查仍在進行當中，從太陽報的爆料、「BBC」的回應與調查、到當事人透過律師的聲明，三方說法使整起事件增添更多疑雲。

英國八卦 小報太陽報7月7日踢爆一名「BBC」的著名男主持人在3年之間，陸續向一名青少年支付總共3萬5,000英鎊的款項，用來向其購買裸露的情色照片，報導一出引起軒然大波、英國各大媒體跟進報導，「BBC」則旋即在7月9日表示已將該名主持人停職、以及和警方聯繫；太陽報的消息來源是當事人的母親，由於當事人與該主持人開始聯絡接觸時，年齡是未成年的17歲，因此無論雙方合意與否，若該主持人在當事人未滿18歲時就向其索取購買裸照，便觸犯刑法。

由於英國隱私 權法律的規定，所有報導此事的英國媒體皆無寫出該名「BBC」主持人的名字；自2022年以來，英國隱私權法的保護對象便依據最高法院的判例，明確包括了正在接受執法機構調查的人士，在其被正式指控犯罪、送上法庭之前，姓名都不予公布。

此外，在英國媒體的相關報導中，皆以「青少年」（teenager）或是「年輕人」（young person）來指稱當事人，在使用代名詞時也選擇沒有性別之分的「他們」（they）——有部分性少數族群人士不願以二元性別來劃分自我時，也會使用「they」來稱呼——因此，雖然有部分中文媒體報導當事人是「少女」，但實際上當事人的性別完全沒有揭露。

然而，整起事件在7月10日出現轉折，當事人的律師致信「BBC」表示：「當事人與BBC主持人之間沒有發生任何不當或非法行為，太陽報報導的指控都是垃圾（rubbish）。」律師還表示，當事人於7月7日報導刊出前，便用WhatsApp向太陽報否認其母親提供的說法，指稱母親的控訴內容「完全錯誤，而且沒有事實依據」，但儘管遭當事人否認，太陽報卻依然發布了這篇「不當文章」。

律師還指出，太陽報在發布報導之前，沒有嘗試過主動聯繫當事人求證，此外律師還宣稱當事人與其母親的關係很疏遠。

太陽報對此的回應，則是表示自己「報導了兩個非常關心小孩的父母，向BBC投訴其主持人的行為，但BBC沒有對他們的投訴採取行動之事。」太陽報發言人強調，已經看見支持當事人母親說法的證據，並表示：「現在該由BBC進行適當的調查了。」

同樣是在7月10日，當日晚間太陽報刊出後續報導，引述當事人繼父的說法，指控BBC是「騙子」（liars），重申該BBC主持人向當事人支付鉅款以購買其裸露情色照片，而當事人將這些錢拿去購買古柯鹼、其毒癮不斷加重，因此家長選擇發聲以「拯救脆弱的毒癮孩子」；當事人繼父堅稱，對外踢爆此事的目的，只是希望讓該名BBC主持人停止寄錢，好讓當事人無法再繼續購買毒品。

當事人繼父表示，在2023年5月19日，該名BBC主持人試圖在一處火車站與當事人碰面之後，兩名家長當天就向「BBC」提出了投訴，但其後該主持人仍持續主持節目、在線上活躍，而支付給當事人的款項也持續匯入帳戶，因此其繼父質疑：「我甚至認為BBC沒有跟那位主持人提過。」

BBC則回應，在接到投訴之後，曾經在6月時致電當事人一家以調查此事，但無人接聽。不過，BBC此前也在7月9日承認在5月19日接到投訴，在投訴發生與該名主持人受到停職之監，存在將近兩個月的時間差，而對此BBC也並無提出解釋。

太陽報在英國聲名狼藉、被視為不入流的八卦小報，報導不實消息的「黑歷史」眾多，也不乏付錢「買報導」的行為，但在此事的報導上，《太陽報》指出當事人的母親明確表示不希望因受訪而獲取金錢回報，爆料的目的只有希望讓該名「BBC」主持人不要再付錢給當事人購買裸照。而「BBC」雖以聲明表示5月19日收到的投訴內容，與《太陽報》的報導有出入，但也沒有說明具體差異或其他細節。

換言之，整起事件目前有三種不同說法：

第一種：當事人母親與繼父向《太陽報》提供的受訪內容，指出「BBC」的一名著名主持人向當事人購買裸照，雙方從當事人17歲時就開始接觸，時間長達3年至今。

第二種：當事人透過律師表達的說法，否認母親的說詞，表示自己與「BBC主持人之間沒有不當或非法行為、太陽報的報導沒有事實依據，且不顧當事人的否認，依然刊出。

第三種：BBC的聲明，指出確實在5月19日接到當事人家長的投訴，但投訴的內容與太陽報的報導有落差，實際的差異情形則未說明。

目前最新進展是倫敦警察廳已在7月10日與BBC代表視訊會面，並表示正在評估是否有證據，能夠表明被指控的BBC主持人犯下刑事罪責。

而「BBC」則預計將按醜聞爆發前的原定時程，於7月11日發布年度報告，報告內容是評估過去12個月BBC的各方面表現，不過照目前英國輿論情勢，2023年的報告發布記者會重點，很可能將圍繞此事件。而依慣例BBC總裁戴維（Tim Davie）預計將主持記者會，他已在7月9日發給全公司員工的電子郵件中表示，BBC「非常認真」看待相關指控。

BBC是公共媒體，負責其監理工作的英國文化、媒體和體育部（DCMS）也對此案表達關注，希望「隨時了解」調查進度。