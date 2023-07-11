南韓驚見逾千「幽靈嬰兒」 這些原因釀禍

南韓警方接獲1069起無戶口嬰兒通報，目前已知34死782失蹤；圖為示意圖。（路透）

南韓警察 廳國家偵查本部10日表示，截至當地時間7日下午5時，各地方政府共接到1069起「幽靈嬰兒」報案，其中939起仍在調查中，已知有34名幼童死亡、782人下落不明。分析認為，南韓社會經濟不景氣，當代年輕人對未來感到茫然、生育欲望低迷，再加上政府保護嬰兒的監管無力，導致南韓社會此類悲劇不斷。

綜合韓聯社、法新社報導，目前涉及「幽靈嬰兒」的案件中，死者已增至34人，其中11人有可能已被親生父母殺害，19人的案件以無犯罪嫌疑結案。南韓警方目前還在尋找生死不明的至少數百名嬰兒。

韓媒此前報導，南韓京畿道水原市一名30多歲的女性上月被捕，她被指控謀殺兩名分別於2018年和2019年出生的嬰兒。在犯罪之前，這名女子已經和丈夫生育了三個孩子：一個12歲、另一個8歲的女兒，以及10歲的兒子。2018年11月，她在醫院生下第四個孩子（女兒）後，將其帶回家中勒死；2019年11月，她又以同樣的方式在從醫院回家的路上殺害了第五個孩子（兒子）。

據悉，該女子2017年曾做過終止懷孕手術，但考慮到數百萬韓元的墮胎費用，她2018年和2019年均選擇偷偷生產，但在生下孩子的數小時內就將嬰兒殺害，並將屍體藏在位於水原市長安區公寓中的冰箱內。

據報導，事件引發社會轟動，南韓政府上月底開始開始排查「幽靈嬰兒」，初步統計顯示，2015年至2022年間，至少有2236名在醫療機構出生的新生兒未進行登記。經調查發現，有多名被確認已死亡的「幽靈嬰兒」都是直接或間接被親生父母害死。

長期以來，南韓政府和政黨未能就保護嬰兒免受虐待和遺棄，採取具體行動。過去4年，國會提出多達15項與保護新生兒有關的修訂法案，但沒有取得任何立法進展。執政黨國民力量黨形容，這些令人震驚的案件是「國家恥辱」。

報導稱，「水原冰箱死嬰案」曝光後，南韓國會6月30日匆匆通過引入嬰兒出生醫院通報制度的《關於家族關係登記的法律》修正案，規定醫療機構負責人須在嬰兒出生14天內向健保 審評院通報。若父母未在新生兒出生一個月內為其辦理登記，各級政府官員須通知母親等申報義務人在7天內登記；若逾期仍未登記，將經法院許可由登記機構行使職權辦理登記。此前對未及時辦理登記的父母罰款僅為5萬韓元（約38.49美元），且醫院沒有義務向政府報告出生情況。