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方濟各將晉升21位樞機主教 人選曝下一任教宗「可能性」

中央社／梵蒂岡市9日綜合外電報導
天主教教宗方濟各今天表示，他將在9月底任命來自世界各地的21名新樞機主教。圖為2022年8月27日，方濟各在梵蒂岡聖彼得大教堂舉行長老會。（美聯社）
天主教教宗方濟各今天表示，他將在9月底任命來自世界各地的21名新樞機主教。圖為2022年8月27日，方濟各在梵蒂岡聖彼得大教堂舉行長老會。（美聯社）

天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天表示，他將在9月底任命來自世界各地的21名新樞機主教，其中包括前輔仁大學董事、現任香港教區主教周守仁。

法新社報導，9月30日召開的「樞密會議」（Consistory），將是86歲的方濟各10年前上任以來的第9次。

教宗今天在聖伯多祿廣場（St Peter's Square）使徒宮（Apostolic Palace）窗口進行每週日的三鐘經（Angelus）禱告後說道：「他們來自的地方，顯示出教會的普世性，以及教會不斷向普世萬民宣講天主的慈愛。」

80歲以下的樞機主教，包括今天提名的18名樞機主教，都被稱為「樞機選舉人」，他們將參與投票提名方濟各的繼任者。

9月底的樞密會議後，樞機選舉人將會有137位，其中約73%是由方濟各任命。這將提高下一任教宗認同方濟各願景的可能性，建立一個更加進步和包容的教會。

方濟各也增加下一任教宗來自亞洲和非洲的可能性，因為他不斷任命來自這些地區的樞機選舉人，對歐洲國家的重視程度，也低於他的前任。

方濟各擔任教宗以來，一直希望把遠離羅馬的開發中國家神職人員晉升到教宗這個最高位置，作為他多樣性和包容性總體哲學的一部分。

方濟各今天宣布的名單包括基督信仰正在成長的地區的神職人員，例如拉丁美洲、非洲和亞洲。

成為樞機主教的大主教包括南蘇丹首都朱巴（Juba）、南非開普敦（Cape Town）等地的大主教，以及香港主教周守仁，周守仁擁有哈佛心理學博士學位，將是教廷改善與共產中國關係的關鍵。

方濟各 教宗 香港

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