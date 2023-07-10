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BCC男主持人爆利誘少女拍色情照 3年付近4.5萬

編譯中心／綜合9日電
英國廣播公司(BBC)一名明星主持人被指控付錢給一名少女為他拍色情照片，時間長達3年，總共付了超過3萬5000英鎊。（美聯社）
英國廣播公司(BBC)一名明星主持人被指控付錢給一名少女為他拍色情照片，時間長達3年，總共付了超過3萬5000英鎊。（美聯社）

英國太陽報報導，英國廣播公司(BBC)一名明星主持人被指控付錢給一名少女為他拍色情照片，時間長達三年，總共付了超過3萬5000英鎊(約4萬4890美元)，目前這名主持人的身分尚未曝光，一些BBC知名男主持人紛紛在社群媒體上澄清自己不是被指控的人。據悉，BBC已經將這名主持人停職。

這名被害少女的母親說，她看到一張照片非常震驚，這名家喻戶曉的主持人坐在家裡的沙發上，身上只穿內褲，看著女兒的手機鏡頭，「身體往前傾，準備看我的女兒為他表演」。她的女兒告訴她，這張照片是這名主持人正在和她視訊通話時拍的。

這名母親告訴太陽報，她很愛看這名主持人的節目，「我一眼就認出他」。這名母親說，這名主持人在女兒17歲開始要求她為表演，女兒現在已20歲。這名主持人據說薪水高達六位數字，目前暫停主持節目。

BBC8日證實，正在調查有關這名主持人不當性行為的指控，BBC發言人表示，「我們認真看待任何指控，我們正準備主動處理」。

報導說，這名少女的家人在5月19日向BBC檢舉這名主持人，但看到這名主持人繼續在電視上主持節目感到很沮喪，因此與太陽報接觸，並拒絕任何稿費。

被害人的母親說，她的孩子用這些錢買毒品。她說，如果對方繼續付錢，她的女兒「會死掉」。

英國前內政大臣帕特爾批評BBC反應太慢。BBC報導，這名主持人近期不會出現在節目中。

而幾位BBC明星主持人立刻在社群媒體上澄清他們不是醜聞的主角，包括克拉克(Rylan Clark)、范恩(Jeremy Vine)、坎貝爾(Nicky Campbell)和藍克(Gary Lineker)。

社群媒體 毒品 手機

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