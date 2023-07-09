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稱計畫「合乎國際安全標準」 IAEA署長：外界關注福島核廢水排放很合理

中央社／首爾9日綜合外電報導
聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天表示，理解外界對此計畫的擔憂，但國際原子能總署上週發布的報告發現，若按照計畫執行，「合乎國際安全標準」。（美聯社）
聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天表示，理解外界對此計畫的擔憂，但國際原子能總署上週發布的報告發現，若按照計畫執行，「合乎國際安全標準」。（美聯社）

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天表示，日本將核處理水排放入海的計畫引起區域極大關注，這「絕對合理」。

葛羅西還說，他理解外界對此計畫的擔憂，但國際原子能總署上週發布的報告發現，若按照計畫執行，「合乎國際安全標準」。

葛羅西今天會見的南韓在野黨共同民主黨（Democratic Party）成員表示，民眾非常擔心日本這項計畫，共同民主黨並批評了國際原子能總署的調查結果。

葛羅西在會上表示：「今天這項問題引起許多人關注，這絕對合理，因為日本對此事採取的行動與處理方式…具有重大影響。」

擔任南韓福島核廢水問題特別委員會主席的共同民主黨議員魏聖坤（Wi Seong-gon）告訴葛羅西，國際原子能總署的調查結果有「缺失」，民眾普遍擔心安全「合情合理」。

魏聖坤說：「國際原子能總署認為日本排放福島核電廠核處理水的計畫合乎國際標準，我們深感遺憾。」

葛羅西7日從日本抵達南韓時遭到民間團體的憤怒抗議，民間團體昨天甚至舉行街頭集會批評這項計畫。

日本福島第一核電廠在2011年311大地震遭受海嘯侵襲後發生核子事故，持續注水冷卻反應爐內熔融核燃料棒時產生的污染水等，透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質剩下的水，就稱為「核處理水」。

日本計畫排放的核處理水量，相當於500座奧運規模的泳池水量。

日本 民主黨 南韓

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