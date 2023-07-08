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BCC性醜聞？明星主持人被控付3.5萬英鎊給少女為他拍色情照片

編譯田思怡／即時報導
英國廣播公司(BBC)一名明星主持人被指控付錢給一名少女為他拍色情照片，時間長達3年，總共付了超過3萬5000英鎊。（美聯社）
英國廣播公司(BBC)一名明星主持人被指控付錢給一名少女為他拍色情照片，時間長達3年，總共付了超過3萬5000英鎊。（美聯社）

英國太陽報報導，英國廣播公司(BBC)一名明星主持人被指控付錢給一名少女為他拍色情照片，時間長達3年，總共付了超過3萬5000英鎊（約4.4萬美元），目前這名主持人的身分尚未曝光，一些BBC知名男主持人紛紛在社群媒體上澄清自己不是被指控的人。

這名被害少女的母親說，她看到一張照片非常震驚，這名家喻戶曉的主持人坐在家裡的沙發上，身上只穿內褲，看著女兒的手機鏡頭，「身體往前傾，準備看我的女兒為他表演」。

她的女兒告訴她，這張照片是這名主持人正在和她視訊通話時拍的。

這名母親告訴太陽報，她很愛看這名主持人的節目，「我一眼就認出他，他身體靠向前，準備看我的小孩為他表演。我的小孩對我說，『我向他展示些東西，這是視訊通話時的照片』」。

這名母親說，這名主持人在女兒17歲開始要求她為表演，女兒現在已20歲。這名主持人據說薪水高達六位數字，目前暫停主持節目。

BBC於8日證實正在調查有關這名主持人不當性行為的指控，BBC發言人表示，「我們認真看待任何指控，我們正準備主動處理」。

太陽報7日率先報導這名主持人付3萬5000英鎊給少女，時間長達3年，接著在8日報導更多細節。這名被害人的母親說，她的孩子用這些錢買快克古柯鹼。她說，如果對方繼續付錢，她的女兒「會死掉」。

太陽報報導，這名少女的家人在5月19日向BBC檢舉這名主持人，但看到這名主持人繼續在電視上主持節目感到很沮喪，因此與太陽報接觸，但強調他們不要太陽報付錢給他們。

英國前內政大臣巴特爾（Priti Patel）批評BBC反應太慢。BBC報導，這名主持人近期不會出現在節目中，但BBC新聞網未被告知是否正式停職。

幾位BBC明星主持人立刻在社群媒體上澄清他們不是醜聞的主角，包括克拉克(Rylan Clark)、范恩(Jeremy Vine)、坎貝爾(Nicky Campbell)和藍克(Gary Lineker)。

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