亞馬遜伐林面積年減34% 4年新低

巴西亞馬遜森林濫伐狀況，與去年同期相比減少34%，森林砍伐面積跌至4年新低。（美聯社）

巴西 政府6日表示，在總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）政府上任的最初6個月，巴西亞馬遜 森林（Brazilian Amazon）的濫伐狀況與去年同期相比減少34%，森林砍伐面積跌至4年新低。

中央社引述法新社報導，34%的降幅是根據巴西國家太空署（National Institute for Space Research, INPE）拍攝的衛星影像，這些影像顯示從今年的1月到6月，共有2649平方公里的雨林被砍伐。

與之相比，去年上半年親商界的極右派領導人波索納洛 （Jair Bolsonaro）仍擔任巴西總統期間，遭砍伐的面積有3988平方公里。

世界自然基金會巴西分會（WWF-Brasil）分析員席爾瓦（Daniel Silva）形容現今情況「十分正面」，但森林砍伐程度仍然相當高。

根據英國廣播公司新聞網（BBC News），這些新發布的衛星資料尚未經過獨立證實。

魯拉曾承諾要在2030前終結森林濫墾濫伐。但他面臨著巨大的挑戰，因為在他的治理下，這半年失去的雨林面積仍超過紐約市面積的3倍。

環境部長席瓦（Marina Silva）表示：「亞馬遜雨林的濫伐狀況呈現穩定下降的趨勢。」

單看6月份，下降的趨勢更加顯著，與去年同期相比，下降了41%。席瓦表示，這些良好的結果源於魯拉對抗氣候變遷以及阻止全球最大雨林被濫伐的政策。

在波索納洛2019年到2022年的任期間，亞馬遜森林遭砍伐的面積與前10年的平均值相比，飆升了75%。