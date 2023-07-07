澤倫斯基與土耳其總統厄多安會談 推動烏克蘭加入北約

烏克蘭總統澤倫斯基。 （美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 將於今天在伊斯坦堡（Istanbul）與土耳其總統厄多安 會談。澤倫斯基為推動烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），以從盟國獲得更多武器，正在走訪各國。

法新社報導，這場會談在俄羅斯入侵烏克蘭第500日前夕舉行，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）先前坦言，各界期待已久的烏克蘭反攻作戰進度不快。

澤倫斯基昨天在捷克首都布拉格告訴媒體記者：「即便如此，我們有在挺進，而不是像俄羅斯人那樣向後撤退。我們現在掌握了主動權。」

與厄多安（Recep Tayyip Erdogan）的會談將聚焦於一項允許烏克蘭能安全從黑海出口穀物的即將到期協議，以及下周登場的北約峰會。厄多安是俄羅斯與烏克蘭衝突的重要調解人。

分析人士也預期，澤倫斯基將敦促厄多安在北約峰會舉行前，為瑞典申請加入北約開綠燈。北約峰會將於7月11日至12日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開。

由於土耳其認為斯德哥爾摩當局對居住在瑞典的所謂庫德族極端分子態度寬鬆，雙方為此存在長期爭議，土耳其也因此反對瑞典加入北約。

澤倫斯基正在爭取烏克蘭加入北約，他表示希望這次峰會能為烏克蘭帶來加入的「邀請」。

澤倫斯基和厄多安都希望延長由聯合國和土耳其斡旋而與俄國簽訂的「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative），這項協議允許烏克蘭在戰爭期間將穀物運向全球市場。

除非俄國同意展延，這項協議將會在7月17日到期。

厄多安試圖利用與澤倫斯基和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的良好工作關係來調停，以結束這場戰爭。