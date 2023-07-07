臉書抵制新聞付費 加拿大停買廣告回擊

澳洲金融評論報6日刊出具種族歧視意味的全版廣告，引來一片罵聲。（取材自推特）

數位巨頭因媒體補助新法槓上加拿大 政府，加國文化遺產部長羅德里格斯（Pablo Rodriguez）5日宣布，政府將停止向臉書 （Facebook）和Instagram購買廣告。

中央社引述法新社報導，上月國會通過的「線上新聞法」（Online News Act）要求數位巨頭和加拿大媒體洽談合理的商業協議，並付費使用媒體的新聞內容，否則將面臨具約束力的仲裁。

法案通過後，臉書和Instagram的母公司Meta隨即宣布將在臉書及Instagram上封鎖加拿大新聞。

羅德里格斯5日稱這些行為「不合理」且「不負責任」。他說：「這就是我們今天為什麼宣布加拿大政府將暫停向臉書和Instagram投放廣告。」

他估計，這會讓臉書和Instagram每年損失約1000萬加幣（約750萬美元）。

Google也宣布將採取類似行動來抵制這項法律。

總理杜魯多（Justin Trudeau）表示：「加拿大人不會被那些想破壞我們民主的美國億萬富翁嚇倒。」他強調，加拿大政府對這個決定會堅持到底。

加拿大文化遺產部表示，2008年以來，已有450多家加拿大媒體機構關門。

另外，澳洲 金融評論報（AFR）6日刊出漫畫式全版廣告，沒想到引發種族歧視爭議，澳洲金融評論報火速發表道歉聲明，坦承不該刊登此廣告。

這篇爭議廣告中的漫畫，描繪無黨籍國會議員凱特•夏尼（Kate Chaney）坐在其父親、澳洲零售商「西農集團」董事長麥克•夏尼（ Michael Chaney）的大腿上，麥克將一大疊鈔票遞給姿態顯低的原住民領袖馬優（Thomas Mayo），一邊說：「別擔心小甜心，這都是股東的錢。」

西農集團（Wesfarmers）是澳洲最大零售商之一，對於原住民公投採支持態度，上月宣布捐款200萬澳元（約132.5萬美元）給推動公投的「Yes」團體。付費刊登這頁廣告的則是反「國會之聲」的遊說團體「No」。

澳洲金融評論報母公司「九號娛樂」發表聲明，承認「這則廣告不該刊登，我們為此道歉」。聲明也表示，希望鼓勵公投正反兩方進行成熟的辯論，避免人身或其他不恰當的攻擊。