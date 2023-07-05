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神學士下令關全國美容院 阿富汗女權又被壓迫

編譯中心／綜合4日電
阿富汗神學士（Taliban）政權證實，政府已下令全國各地的美容院在一個月內關閉。（美聯社）
阿富汗神學士（Taliban）政權證實，政府已下令全國各地的美容院在一個月內關閉。（美聯社）

阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）政權的「勸善懲惡部」證實，政府已下令全國各地的美容院在一個月內關閉。這是塔利班壓迫女性、將她們逐出公共生活的最新措施。

中央社引述法新社報導，這道命令將迫使數以千計由女性經營的小店關門，這通常是她們唯一的家計收入來源；新規定也剝奪了她們僅存不多的出門社交機會之一。

喀布爾（Kabul），一名不願透露姓名的美容院經理說：「我想，如果這個社會根本不存在女性就好了…我是要說，我希望自己沒生在這個世界，我希望我們不是生在阿富汗。」

另一名美容院工作人員說：「過去，女人們（在這裡）談天說地、聊八卦。這裡沒有打鬥，沒有吵鬧。」

「當我們在這裡看到一些快樂、生動的面孔時，自己也感到精神煥發。美容院具有非常重要的功能，這個地方讓我們感覺很自在舒適。」

還有一名美容院經理表示，她僱用了25名女性員工，個個都是家裡的經濟支柱，如今，「她們都心碎了…她們該怎麼辦？」

塔利班政權於2021年8月掌權之後，即禁止女性就讀高中和大學，禁止進入公園、遊樂場和健身房，並命令她們在公共場所用衣物將自己包覆起來。

「勸善懲惡部」（Ministry for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice）發言人穆哈加（Mohammad Sadeq Akif Muhajir）不願說明政府為何下了這道命令。

根據法新社所見副本，這道命令是「基於最高領袖（艾昆薩達，Hibatullah Akhundzada）的口頭指示」。

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