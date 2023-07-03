日本九州大雨成災 熊本縣45萬人接獲疏散指示

日本九州地區降下大雨。 （Getty Images）

日本 九州各地持續下大雨，熊本和阿蘇地區今天清晨出現「線狀降水帶」（線狀對流），多條河川可能氾濫，熊本縣對大約45萬名居民發出疏散指示。

日本氣象廳表示，九州地區到明天上午為止可能出現線狀降水帶，呼籲民眾嚴防土石災害或河川氾濫。

日本朝日新聞報導，今天清晨6時29分左右，熊本地區及阿蘇地區出現線狀降水帶。線狀降水帶在台灣稱為線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠。

熊本縣表示，截至上午7時，有7市町村發出土石災害警報。熊本縣合志市有一戶民宅發生浸水。熊本縣玉名市的境川與益城市的木山川、岩戶川氾濫。尚未傳出人員受災。

熊本縣山都町金內一地清晨發生國道445號的金內橋崩塌。橋梁崩塌的原因是御船川河水暴漲，橋墩被河水沖走。

上午9時40分左右，熊本市鑑於流經市內的白川流域可能出現河川氾濫，對大約18萬4000戶、約36萬8000名居民發出疏散（避難）指示。熊本縣合志市則是對約2萬5000戶的約6萬3000名民眾、益城町對約1萬4000戶的約3萬4000名民眾發出疏散指示。御船町、山都町、南小國町也發出疏散指示。

福岡縣截至上午10時左右，對八女市1154戶的2545名居民、小郡市對266戶的641名居民發出疏散指示。

佐賀縣截至上午10時左右，對鹿島市3099戶的8032名居民、佐賀市3071戶的8561名居民發出疏散指示。大分縣日田市、宮崎縣高千穗町等地也對居民發出疏散指示。

日本放送協會（NHK）報導，熊本縣出現同一處持續下大雨的線狀降水帶。繼清晨，日本氣象廳中午過後也發布「有關顯著大雨資訊」，呼籲民眾注意大雨。九州南部上空雨雲密佈，鹿兒島縣也斷斷續續出現下大雨的情況。