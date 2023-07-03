法國暴動怒火延燒：非裔少年之死 被無視的種族與警暴問題

左為奈爾，右為巴黎抗暴警察。(取材自推特、路透)

「17歲少年之死，能夠逼迫法國面對種族問題嗎？」法國仍處連日騷亂，起因是警方6月27日在巴黎郊區槍殺一名17歲阿爾及利亞裔少年奈爾（Nahel Merzouk），奈爾之死點燃法國全境憤怒，多地爆發連日大規模暴力示威，示威者將矛頭指向長期的種族主義 與警察 暴力——隨著抗爭越演越烈，除商店遭搶劫外，還有市長住家遭攻擊，至7月2日奈爾的祖母出面呼籲停止暴力。然而已揭開的族群憤怒恐怕無法在短期內消彌；在法國「世俗主義」的共和國立國精神下，族群問題反而弔詭地被避提，如今法國社會是否來到必須嚴肅面對、無法再迴避的時刻？

騷亂爆發的起因，是6月27日法國警方在巴黎郊區城鎮楠泰爾（Nanterre）槍殺17歲少年奈爾，奈爾是阿爾及利亞與摩洛哥裔混血，事發當日他因交通違規被兩名警察攔檢，最終遭近距離開槍射殺——開槍的警察宣稱當時奈爾要開車撞擊他，讓他自覺生命受到威脅、因而自衛，然而隨後在網路上流傳、並經《法新社》核實的事件影片中，卻顯示正在盤查的警察用槍指著駕駛座內的司機（就是奈爾），奈爾駕車想逃走，車子行駛的方向顯然是要離開員警、而非撞擊，結果奈爾遭近距離開槍。

當時車上除奈爾外，還有兩名乘客，其中一人逃走、另一人和奈爾一樣尚未成年，被警方逮捕拘留。《法新社》還報導，影片中錄到有人對奈爾說：「你會被槍爆頭」，但尚無法分辨這句話是誰說的。

奈爾之死、加之警方說詞與事件影片的矛盾，引爆法國全境怒火，除巴黎及其郊區外，馬賽、里昂、尼斯、史特拉斯堡等多個城市都爆發連日的大規模示威，示威演變成暴動，示威者愈加失控，不斷焚燒汽車街道、打砸搶劫商店、攻擊市政廳、學校、警察局等公共建築。

圖爾寬（Tourcoing）街頭，消防員撲滅示威者放的火。(路透)

至今暴動已進入第6日，連日來每晚都有數百至上千人被捕——最高峰為6月30日1,311人被捕，至7月1日奈爾葬禮在楠泰爾的清真寺舉辦，法國當局派出4萬5,000名警察嚴陣以待，唯恐暴動持續升級；中央政府也呼籲各地市府關閉夜間公車和地鐵服務，並表示將出動裝甲車協助執法，及籲請父母們不要讓自己的孩子上街參與暴動——《BBC》報導，有部分示威者年僅13歲。

法國當地時間7月2日凌晨1時30分，巴黎郊區的哈伊萊羅斯市（L’Haÿ-les-Roses）市長讓布倫（Vincent Jeanbrun）住家遭無人汽車撞擊，讓布倫表示當時他的妻子與2個年幼女兒（5歲和7歲）都已就寢，而示威者還向讓布倫家中的汽車縱火、以及在他的妻女驚醒、逃跑時向其發射煙火，導致她們受傷。當地檢察官表示已針對該起事件，以「謀殺未遂」立案調查，目前尚無人被捕。

暴動越演越烈，7月2日奈爾的祖母納迪亞（Nadia）接受電視台訪問，呼籲停止以奈爾之死為藉口的暴力行為、保持平靜，她表示奈爾之死已讓他的母親、自己的女兒痛苦不已。

里昂高鐵沿線遭示威者焚燒。(Getty Images)

《路透》指出，因奈爾之死而起的暴動，已成為繼2018年黃背心運動以來，法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）最大的危機，馬克宏為此推遲了原定7月2日赴德的國是訪問——2023年1月，馬克宏才因退休制度改革，引發全國範圍的罷工抗議和抗爭。

而在悲劇發生的6月27日，馬克宏即公開表示槍殺奈爾的行為「不可原諒」，但這番發言卻也引起警察工會不滿，指責馬克宏急於批判涉案員警、認為在法律審判之前，應維持無罪推定原則。目前整起事件仍在調查當中。

示威者的憤怒，來自於法國長期的種族問題和相應的警方執法不公——《紐約時報》報導，許多居住於巴黎郊區的法國少數族裔——一如奈爾的出身處境——認為警方永遠不會在類似的交通違規狀況下，射殺住在巴黎富人區的白人。一名參加為奈爾守夜遊行的47歲男子馬赫朱比 （Kader Mahjoub）便表示：

「我們被雙重標準對待...你總是要為自己辯護。」

事實上在近年的學術研究中，發現種族主義現象在法國仍非常普遍，尤其是在警察當中——除少數族裔遭遇警察暴力的事件時有所聞外，2017年法國獨立行政機構「權利捍衛者」（Défenseur des Droits）調查發現，「非裔或阿拉伯裔外觀的年輕人」被警方攔下檢查身分的可能性，是其他人口的20倍之譜。而在6月30日，聯合國人權事務高級專員辦事處也呼籲法國「認真解決執法中種族主義和歧視的深層問題」。

而法國外交部的反應，則是聲稱對法國種族主義的指控「毫無根據」，並表示法國警方「堅決反對種族主義和一切形式的歧視」。

《紐約時報》分析，法國以「世俗主義原則」立國，除杜絕教會介入國家事務之外，也以此確保共和國不提倡任何宗教、每個人可以自由信奉任何的信仰——基於世俗主義原則的精神，法國也禁止宗教符號展示於公共場合，然而批評者認為，佩戴頭巾的穆斯林婦女也因此而被排除於公共生活之外。

另一方面，基於共和國建國理想——所有人都享有相同的普遍權利，並應受到平等對待——與其相悖的種族主義，反而弔詭地成為了禁忌話題。法國國家科學研究中心的社會學家塔爾平 （Julien Talpin）表示，人們認為僅僅談論種族主義，就會加深問題，結果就是選擇不去談論、視而不見，但問題依舊存在，少數族裔反而因為公眾的避談，受到「雙重困境」。

塔爾平轉述居於法國大城郊區研究對象的說法：

「我們因為種族而受到歧視，然後這個問題卻被否認，被認為不可能存在。」

馬賽街頭的抗議標語「奈爾的正義」。(歐新社)

許多少數族裔和來法移民會居住在大城市的郊區地帶，巴黎第八大學的社會學家Fabien Truong指出，許多郊區居民努力獲得更高的教育、更好的工作、改善收入，因此得以搬離郊區並相信自己躋身主流社會，然而仍然留在郊區的人卻更常成為被攻擊針對的目標；例如法國法律強制要求出門必須攜帶身分證件，但實際上很少人依循，而若是在法國市中心的白人，因「沒帶身分證而被捕」這種事幾乎不會發生，在郊區卻時有所聞。

Truong也轉述了郊區居民在研究中，告訴他的感受：

「我們確實感覺像是法國人，我們就出生在這裡，但我們不是『法國裔的法國人』。」

馬賽街頭暴動。(Getty Images)

波爾多大學社會學名譽教授杜貝（François Dubet）則在接受《世界報》訪問時，直指雖然數十年來政府也對改善郊區居住環境做出努力，包括重新修整公寓、設立學校和其他公共設施、增加公車路線等等，但城市政策僅在於硬體，實際上並無減少社會及族群隔離，移民和移民後代的郊區居民依然貧困、生活不穩定，長年下來郊區居民的貧困印象又不斷強化，因為獲得「成功」、地位提升的人都會離開郊區，而更貧困、或是來自更遙遠母國的移民又將進駐。

在全國性暴動激烈進行的如今，法國社會與政府長年以來迴避的種族主義問題，是否有機會正視面對？