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華語文測驗漸夯 西班牙、杜拜學生飛赴印度應考

中央社／新德里2日專電
駐印度代表處教育組1日舉辦華語文能力測驗，30多人報名，有學生遠從杜拜、西班牙穆西亞飛來應考。（駐印度代表處教育組提供）
駐印度代表處教育組1日舉辦華語文能力測驗，30多人報名，有學生遠從杜拜、西班牙穆西亞飛來應考。（駐印度代表處教育組提供）

印度代表處教育組舉辦華語文能力測驗，有學生遠從杜拜、西班牙穆西亞飛來應考，顯示華語文能力測驗在印度能見度漸高，愈來愈多印度人選擇到台灣學習華語文。

這場華測（TOCFL）1日在新德里一家大飯店舉行，30多名考生主要來自首都德里（Delhi），以及比哈（Bihar）、哈雅納（Haryana）、北方（Uttar Pradesh）、加爾克漢德（Jharkhand）和古茶拉底（Gujarat）等省分。

他們依據自己的華語程度，報名參加準備級、入門基礎級或進階高階級的檢測

眾多考生當中，碧麗雅（Vishnu Priya）和古昇暘（Sayam Chengupta）是從國外遠道而來。

碧麗雅在西班牙穆西亞（Murcia）深造，但之前在印度讀書時，曾跟教育部選派的華語老師學習華語，深受影響，因此規劃下一站就去台灣。

古昇暘是高中生，父親是印度人、母親是台灣人，住在阿拉伯聯合大公國杜拜，平常只在家裡學中文。但得力於平時努力，如今他口頭溝通已無障礙，明年希望到台灣就讀大學。

教育部尚未在西班牙和阿聯舉辦華測。

近年來，教育組在印度積極開拓台灣教育中心，成為印度學生認識台灣的起點，也是參加華測的主要管道，今年到目前為止已辦了9場。

華測成績是外籍生申請台灣獎學金、報考台灣大專院校的華語能力參考標準，也可作為求職所需的華語能力證明。

疫情前參加華測的印度人不多，他們多半選擇中國的漢語水平考試。但在教育組努力推廣以及印中因邊界糾紛交惡的情況下，華測的能見度正在快速升高。

但在海外辦理華測的挑戰很多，教育組組長陳立穎提到一個小插曲，這次檢測的試卷包一直到6月30日最後一刻才清關，此前每天擔心考試開天窗，而且這也不是第一次發生。

印度當地的「美譽中文教育中心」及「德里朗瑪語言學校」已經獲准成為華測海外代理機構，預計在今年底前開始辦理，印度考生將有更多參加華測的機會。

駐印度代表處教育組1日舉辦華語文能力測驗，考生碧麗雅（Vishnu Priya，...
駐印度代表處教育組1日舉辦華語文能力測驗，考生碧麗雅（Vishnu Priya，左）和古昇暘（Sayam Chengupta，右）分別遠從西班牙穆西亞、杜拜飛來應考。（中央社）

印度 教育部 檢測

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