10年維和任務喊卡 馬利軍政府與俄結盟 要求聯合國全面撤離

聯合國安全理事會資料照片。（美聯社）

聯合國 安全理事會今天結束在非洲國家馬利的10年維和任務。馬利軍政府與俄羅斯 結盟，要求這個打擊聖戰士的國際部隊撤出馬利。

法新社報導，儘管西方大國擔心這個陷入困境的國家可能會出現新的不穩定局面，然而基於維和部隊需要徵得地主國政府同意的原則，安理會仍一致通過表決，要立刻著手結束維和行動。

2週前，馬利外交部長迪歐普（Abdoulaye Diop）稱這項名為聯合國馬利多層面綜合穩定特派團（Minusma）的重要行動是一大「失敗」，並敦促結束維和行動，讓安理會大為震驚。

馬利2020年發生政變、軍政權上台後，與聯合國的關係便急劇惡化，馬利軍政權同時也斬斷與前殖民國法國的防禦合作。

馬利軍政府團結起來支持莫斯科當局，並引入殘酷無情的瓦格納 集團（Wagner Group），即上週涉及對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發動兵變的傭兵組織。

美國資深外交官戴羅倫提斯（Jeffrey DeLaurentis）向安理會表示：「我們對於過渡政府決定摒棄聯合國馬利多層面綜合穩定特派團，以及此舉將為馬利人民帶來的傷害深感遺憾。」

但他表示，美方表決贊成結束維和行動的決議，也同意撤離的後勤時間表，即預定在今年年底前完成。

馬利外交部表示，安理會表決結束後，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）立即致電馬利外長迪歐普，並承諾將在軍事、人道和經濟領域對馬利提供「全力支持」。

俄羅斯駐聯合國副大使埃夫斯蒂格涅耶娃（Anna Evstigneeva）也承諾「全面支持」馬利，還說馬利想要「全權負責」自己的維安。

依據由法國發起的決議，維和任務將從明天起停止主要活動，並轉而著重於撤離行動，不過在9月前仍有權「保護平民避免受到迫在眉睫的暴力威脅」。