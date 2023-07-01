熱浪、洪患夾擊 歐洲登革熱擴散 瘧疾也恐捲土重來

歐洲因遇熱浪和洪患夾擊，入侵的外來種病媒蚊導致登革熱擴散；圖為今年1月歐洲反常高溫，法國南部尼斯遊客在海邊休息。（新華社）

歐洲因熱浪 及洪水 讓入侵的外來種病媒蚊往更北、更西部的地方扎根，使得登革熱本土病例2022年暴增，相當於之前10年的總和，此外瘧疾也可能在歐洲捲土重來。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）指出，歐洲正歷經暖化趨勢，熱浪和洪水更頻繁和嚴重，夏季變得更長、更炎熱。這些都為白線斑蚊、埃及斑蚊等外來種病媒蚊創造更有利環境。2013年歐盟/歐洲經濟區僅8國有白線斑蚊落腳、影響114個地區，2023年卻已在13國落腳、337個地區受影響。

政治新聞網Politico.eu.報導，歐洲疾病預防管制中心29日發布的病情數據是一警訊，凸顯氣候變遷、移民及土地使用等因素讓蚊子散播的疾病在歐陸擴散。

歐洲疾管中心主任艾孟（Andrea Ammon）警告，歐洲恐現更多登革熱、屈公熱（chikungunya）及西尼羅熱（West Nile fever）病例與相關致死例。

歐洲去年有71例登革熱本土病例，其中65例在法國、6例在西班牙，而2010到2021年歐洲的登革熱本土病例一共也不過71例。

西尼羅熱也達高峰的1133例與92死，當中1112例屬來自歐洲11國的本土病例，義大利 就佔700多例，這是歐洲自2018年以來西尼羅熱病例最高的一年，當時歐洲也是因熱浪使西尼羅熱流行，在10國導致180死。

罹患登革熱恐有高燒、劇烈頭痛與嘔吐，嚴重時會牙齦出血、腹痛甚至死亡；屈公病的症狀則與登革熱非常類似。

西尼羅熱雖約70-80%感染者無症狀，但有症狀者會出現與登革熱類似的發燒、頭痛、倦怠、肌肉痛、腸胃不適；約1%感染者會併發侵犯神經系統的腦膜炎、腦炎或急性無力性麻痺症候群，一旦有此類神經併發症，致死率約10%。