我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

熱浪、洪患夾擊 歐洲登革熱擴散 瘧疾也恐捲土重來

編譯中心／綜合30日電
歐洲因遇熱浪和洪患夾擊，入侵的外來種病媒蚊導致登革熱擴散；圖為今年1月歐洲反常高溫，法國南部尼斯遊客在海邊休息。（新華社）
歐洲因遇熱浪和洪患夾擊，入侵的外來種病媒蚊導致登革熱擴散；圖為今年1月歐洲反常高溫，法國南部尼斯遊客在海邊休息。（新華社）

歐洲因熱浪洪水讓入侵的外來種病媒蚊往更北、更西部的地方扎根，使得登革熱本土病例2022年暴增，相當於之前10年的總和，此外瘧疾也可能在歐洲捲土重來。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）指出，歐洲正歷經暖化趨勢，熱浪和洪水更頻繁和嚴重，夏季變得更長、更炎熱。這些都為白線斑蚊、埃及斑蚊等外來種病媒蚊創造更有利環境。2013年歐盟/歐洲經濟區僅8國有白線斑蚊落腳、影響114個地區，2023年卻已在13國落腳、337個地區受影響。

政治新聞網Politico.eu.報導，歐洲疾病預防管制中心29日發布的病情數據是一警訊，凸顯氣候變遷、移民及土地使用等因素讓蚊子散播的疾病在歐陸擴散。

歐洲疾管中心主任艾孟（Andrea Ammon）警告，歐洲恐現更多登革熱、屈公熱（chikungunya）及西尼羅熱（West Nile fever）病例與相關致死例。

歐洲去年有71例登革熱本土病例，其中65例在法國、6例在西班牙，而2010到2021年歐洲的登革熱本土病例一共也不過71例。

西尼羅熱也達高峰的1133例與92死，當中1112例屬來自歐洲11國的本土病例，義大利就佔700多例，這是歐洲自2018年以來西尼羅熱病例最高的一年，當時歐洲也是因熱浪使西尼羅熱流行，在10國導致180死。

罹患登革熱恐有高燒、劇烈頭痛與嘔吐，嚴重時會牙齦出血、腹痛甚至死亡；屈公病的症狀則與登革熱非常類似。

西尼羅熱雖約70-80%感染者無症狀，但有症狀者會出現與登革熱類似的發燒、頭痛、倦怠、肌肉痛、腸胃不適；約1%感染者會併發侵犯神經系統的腦膜炎、腦炎或急性無力性麻痺症候群，一旦有此類神經併發症，致死率約10%。

熱浪 洪水 義大利

上一則

不甩加拿大新法 Google拒付費 封鎖加新聞

下一則

俄末日將軍傳是瓦格納VIP 俄美女副行長又是「被自殺」?

延伸閱讀

加州、南方各州「超高溫預警」至國慶 已1579人中暑、13死

加州、南方各州「超高溫預警」至國慶 已1579人中暑、13死
防郵差熱死 郵局提前1小時上工

防郵差熱死 郵局提前1小時上工
高溫持續到7月4日 南方熱浪至少17人死亡

高溫持續到7月4日 南方熱浪至少17人死亡
今夏首波 熱浪周末襲南加 內陸恐達115度

今夏首波 熱浪周末襲南加 內陸恐達115度

熱門新聞

一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
紐西蘭外交部長馬胡塔。（Getty Images）

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

2023-06-27 09:35
普里格津（Yevgeny Prigozhin）的部隊已至少從俄羅斯占領的烏克蘭兩處地點，朝俄國展開反攻，並「幾乎確定」已經在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）拿下幾處重大安全據點。（Getty Images）

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

2023-06-24 09:20
泰國曼谷廊曼國際機場驚傳恐怖意外，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。(截自紐約郵報網站)

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

2023-06-29 20:31
瓦格納士兵24日準備撤離他們占領的俄南城市羅斯托夫，當地居民與士兵合影。（歐新社）

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

2023-06-24 21:28
在聖彼德堡販售的面具紀念品，由右至左分別是：俄國總統普亭、瓦格納首領普里革津、車臣領袖卡狄羅夫。（美聯社）

傭兵vs.俄軍 分析：普亭手下20年來最嚴重內鬨 恐鋪內戰舞台

2023-06-23 23:54

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵