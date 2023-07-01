法警殺青少年暴動連3夜 馬克宏為何怪罪電子遊戲？

法國非裔17歲少年奈爾日前在巴黎市郊南泰爾因拒絕接受警方臨檢遭射殺，奈爾的母親（左二）6月29日穿著「為奈爾爭取正義」的T恤與民眾上街抗議。（歐新社）

法國一名非裔 17歲青少年因拒絕警方臨檢遭員警射殺，全國各地已連續3夜發生示威暴動，已知875人被捕、249警受傷，許多人擔心造成動盪的2005年騷亂將再次上演。法國總統馬克宏 批電子遊戲教壞青少年，並考慮進入緊急狀態 ，聯合國則表示，法國必須處理國內警方的深層種族歧視問題。

港媒報導，馬克宏稱約三分之一被捕者都是「年輕、或非常年輕」的人，呼籲家長不要讓子女離家。他表示，社交網站在今次騷亂發揮相當大的作用，稱暴力活動都在網上組織，希望Snapchat和TikTok等平台刪除敏感內容，又指暴力電子遊戲荼毒青少年，令他們「有樣學樣」。

另據報導，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）在日內瓦的媒體簡報會上指出：「我們對一名17歲北非裔男子在法國遭警方殺害一事感到擔憂。」此外，衝突不限法國境內，抗議活動蔓延到比利時布魯塞爾，由於示威者縱火，警方已經逮捕了15人。

馬克宏30日召開第二次內閣危機會議，這是他兩天內第二次召開會議，國內騷亂勾起法國民眾對2005年暴動的回憶，也迫使馬克宏提前離開歐盟峰會；他並呼籲家長管住自己的子女，不要讓年輕人上街暴動，並呼籲社群媒體移除太過暴力的抗爭畫面。

一名非裔青少年奈爾27日開車拒絕服從路邊攔檢，遭巴黎西北郊南泰爾市警察近距離開槍射殺，員警疑似濫權且在第一時間說謊，引發民眾怒火，巴黎郊區與法國各大城市都出現騷亂。

法國總理博爾內30日表示，政府正考慮「所有選項」以恢復秩序，包括宣布法國進入緊急狀態。她被記者問及此事時表示：「我現在不會明確告訴你們，但我們正在考慮所有的選項，優先要務是：恢復國家秩序。」

緊急狀態將賦予法國當局有更大權力實施地區宵禁、禁止示威，並讓警方有更大自由制止嫌疑暴民和搜索房屋。

美國大使館29日推文提醒，美國人「應避免前往大型集會和警方活動頻繁的地區」，英國當局則敦促英國人注意媒體報導，避免前往抗議和在旅行途中檢視旅遊建議。

2005年秋天延燒全國的暴亂自巴黎北郊塞納聖丹尼省爆發，起因是警察追逐17歲與15歲躲避盤查的「可疑」非裔青少年，導致兩人誤闖高壓電所並遭電擊致死。民怨引爆全國城市暴亂，當時執政的席哈克右派政府在衝突持續兩周後宣布進入緊急狀態，當時是法國自1950年代以來首度採取這項措施。