加入Meta行列 Google將在加拿大下架當地媒體的新聞連結

Google在29日宣布，一旦加拿大的「線上新聞法」生效，便將旗下搜尋、新聞與探索等產品中來自加國媒體的新聞連結全數移除，也不再於當地經營Google News Showcase。 （美聯社）

Google 在29日宣布，一旦加拿大 的「線上新聞法」生效，便會將旗下搜尋、新聞與探索等產品中來自加國媒體的新聞連結全數移除。此舉將使加國用戶無法在Google旗下平台看到當地新聞。

為幫助經營困難的當地媒體，加拿大去年提出C-18法案，要求藉新聞內容獲取流量及營收的數位平台，須補償新聞業者，並在今年6月22日完成立法程序，預計六個月後實施。隨後，Meta表示，將停止讓加拿大所有用戶從臉書和Instagram獲取新聞。

如今Google在部落格文章中宣布跟進Meta的做法，並將結束當地的Google News Showcase計畫。Google說，本已透過計畫與合作來支付費用，藉此支持加拿大媒體業；該公司已與加國150多家新聞出版商洽談協議。

Google表示，光是去年，旗下平台免費連結到加拿大新聞網站的次數超過36億次，幫助媒體透過廣告和新增訂閱來賺錢，每年進行這些推薦的流量，價值2.5億加幣。

澳洲 2021年也通過類似的法律，一度讓Google和臉書威脅將縮減服務，但在修改規定後，兩家美國科技公司都和澳洲媒體公司達成協議。

在部落格撰文的Google全球事務總裁沃克說，加拿大的新法窒礙難行，而且Google不相信監管過程有辦法解決「該法的結構性問題」。