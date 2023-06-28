港人流亡英國 仍生活在北京陰影下

香港夫妻檔藝術家淋漓（Lumli）和淋浪（Lumlong）(左)。(取材自臉書)

夫妻檔藝術家淋漓（Lumli）和淋浪（Lumlong）2021年逃離香港 時，他們沒有告訴任何人，因為擔心在離開前遭到通報被逮捕。

法新社報導，兩年後，這對夫婦在倫敦仍然感受到北京無遠弗屆的威脅，就像許多其他流亡英國的香港人一樣。

繼北京於2019年鎮壓大規模的民主抗議活動，並於次年全面實施香港國安法後，倫敦已向來自其前殖民地的香港人發出16萬6000份簽證 。

持有英國海外國民（British National Overseas, BNO）護照的人可以申請簽證。該護照是發給26年前，也就是1997年7月1日香港回歸中國之前，出生在香港的人。簽證允許海外國民在英國生活和工作5年，然後再申請英國公民身分。

現年43歲，取單名為藝名的淋漓和淋浪，在倫敦的小公寓裡，保存著他們描繪民主示威民眾遭暴力對待的藝術品。

淋漓和淋浪於2021年5月在香港舉辦展覽後，意識到必須離開香港。

淋漓說，「我們的畫被中共在報紙上指控違反香港國安法」，「警察 還來工作室威脅我們」。

淋浪補充說，警察登門拜訪讓兩人都感到，如果不逃「遲早」會被捕。

他們花了2週才取得簽證，但直到真正抵達倫敦後才告訴家人。

淋漓說，即使現在，在世界另一邊，「我們在這裡也並不完全安全」，「英國有很多線民」。

英國政府本月稍早命令中國關閉英國境內的秘密警察站；中國則表示根本不存在任何的祕密警察站，僅有提供行政服務的中心。

人權團體「保護衛士」（Safeguard Defenders）在一份報告中表示，中國在世界各城市設立秘密警察站，用以追蹤異議人士。

英國安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）表示，英國此類「警察服務站」不應「以任何形式運作」。