沖繩新冠確診急增 第9波疫情可能已開始

曾任日本 政府防疫對策分科會會長的尾身茂等人26日拜會首相岸田文雄 ，針對新冠疫情 交換意見。會後他對媒體表示，第九波疫情可能已開始。

「產經新聞」等媒體報導，尾身、川崎市健康安全研究所所長岡部信彥等醫學專家26日到首相官邸（行政中心）與岸田文雄就新冠疫情交換意見。

岸田在會談一開始就表示，疫情有緩慢增加的傾向，新冠降級為五類（日本傳染病法的分類，等同一般流感）後，應注意防止疫情在夏天擴大，想聽專家的意見。

會後，尾身對媒體表示，第九波疫情可能已開始。日本逐漸高齡化，如何守護高齡者很重要。

來自日本全國約5000個定點醫療機關本月12至18日的報告顯示，平均每一醫療機構的確診人數為5.60人，是前一周的約1.10倍。但是沖繩特別多，平均每一醫療機構為28.74人，專家研判可能再增加。

尾身分析，相較於他縣，沖繩的醫療資源較匱乏，病患集中於部分醫療機構。他認為，這可能是受到沖繩民眾較重視社區的生活模式及疫苗接種率偏低的影響。

全日本有疫情擴大的傾向。尾身表示，因為人與人的接觸機會增加，疫情有擴大的傾向是在意料之中，應安排重症化風險較高的族群接種疫苗，雖然目前不知道確診人數是否會超過第八波疫情，但應致力於減少確診後死亡的人數，讓社會正常運作。