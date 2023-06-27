我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉撞樹著火 北加華裔母女喪生 4天湧入8萬善款

「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

沖繩新冠確診急增 第9波疫情可能已開始

編譯中心／綜合26日電

曾任日本政府防疫對策分科會會長的尾身茂等人26日拜會首相岸田文雄，針對新冠疫情交換意見。會後他對媒體表示，第九波疫情可能已開始。

「產經新聞」等媒體報導，尾身、川崎市健康安全研究所所長岡部信彥等醫學專家26日到首相官邸（行政中心）與岸田文雄就新冠疫情交換意見。

岸田在會談一開始就表示，疫情有緩慢增加的傾向，新冠降級為五類（日本傳染病法的分類，等同一般流感）後，應注意防止疫情在夏天擴大，想聽專家的意見。

會後，尾身對媒體表示，第九波疫情可能已開始。日本逐漸高齡化，如何守護高齡者很重要。

來自日本全國約5000個定點醫療機關本月12至18日的報告顯示，平均每一醫療機構的確診人數為5.60人，是前一周的約1.10倍。但是沖繩特別多，平均每一醫療機構為28.74人，專家研判可能再增加。

尾身分析，相較於他縣，沖繩的醫療資源較匱乏，病患集中於部分醫療機構。他認為，這可能是受到沖繩民眾較重視社區的生活模式及疫苗接種率偏低的影響。

全日本有疫情擴大的傾向。尾身表示，因為人與人的接觸機會增加，疫情有擴大的傾向是在意料之中，應安排重症化風險較高的族群接種疫苗，雖然目前不知道確診人數是否會超過第八波疫情，但應致力於減少確診後死亡的人數，讓社會正常運作。

疫情 日本 岸田文雄

上一則

YouTube硬起來 封鎖北韓大外宣頻道

下一則

1禍因還沒解決 蒙特婁空氣品質全球最糟

延伸閱讀

沖繩疫情擴大 日本專家：第9波疫情可能已開始

沖繩疫情擴大 日本專家：第9波疫情可能已開始
美日韓峰會擬8月底在白宮舉行 討論北韓、中國議題

美日韓峰會擬8月底在白宮舉行 討論北韓、中國議題
岸田文雄：G7高度關注瓦格納兵變後續發展

岸田文雄：G7高度關注瓦格納兵變後續發展
俄羅斯瓦格納兵變暫告平息 日本政府依舊高度關注此事

俄羅斯瓦格納兵變暫告平息 日本政府依舊高度關注此事

熱門新聞

失蹤潛水器「泰坦號」上的乘客。英國億萬富豪哈定（Hamish Harding，左上）、「海洋之門探險」執行長羅許（Stockton Rush，右上）、法國籍潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet，左下），巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）。(Getty Images)

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

2023-06-22 15:05
圖為泰坦號入水潛航的資料照片。（路透）

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

2023-06-21 23:25
一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
普里格津（Yevgeny Prigozhin）的部隊已至少從俄羅斯占領的烏克蘭兩處地點，朝俄國展開反攻，並「幾乎確定」已經在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）拿下幾處重大安全據點。（Getty Images）

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

2023-06-24 09:20
瓦格納士兵24日準備撤離他們占領的俄南城市羅斯托夫，當地居民與士兵合影。（歐新社）

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

2023-06-24 21:28

連續10年 惡夫下藥妻子供51男洩慾…她染4性病身心崩潰

2023-06-22 18:38

超人氣

更多 >
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算
年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解

年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解
媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話