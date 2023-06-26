我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約今明有強風暴雨 州市府均發布出行預警及雷暴警告

科技巨頭回跌 那指跌逾1%

英外相訪瑞典 聚焦北約入會與中國挑戰

中央社／倫敦26日專電
英國外相柯維立。(路透)
英國外相柯維立。(路透)

英國外交部表示，外交大臣柯維立（James Cleverly）27日起訪問瑞典，將會晤瑞典外長與防長，聚焦安全合作、瑞典的北大西洋公約組織（NATO）入會案、支援烏克蘭及「來自中國的挑戰」等議題。

外交部未進一步說明雙方將討論哪些「中國挑戰」。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）19日曾與瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在倫敦會晤，期間談及歐洲－大西洋與印度－太平洋區域安全密不可分，以及雙方有必要加強與印太區域的安全合作。

在會後發布的領導人聯合聲明，中國被定義為「體制性挑戰」，英、瑞則擬就如何應對中國進行密切對話與合作。聲明重申台灣海峽和平穩定的重要性，並呼籲中國勿在俄羅斯對烏克蘭的非法戰爭中，向俄方或其代理人提供物質支援。

北約峰會7月11日至12日將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行，焦點議題包括瑞典入會案、北約與烏克蘭的關係安排、北約與印太區域的互動發展。

英國外交部指出，柯維立訪問瑞典期間，將重申英國全力支持瑞典加入北約。

至於北約是否將如樂觀預期在未來一、兩年內於東京設立第一個亞洲辦公室，國防大臣華勒斯（Ben Wallace）近日接受「經濟學人」（The Economist）專訪時對此持保留態度，並表示認同法國的反對立場。他說，北約的任務不應向太平洋偏移爬升。

根據規劃，柯維立將分別與瑞典外長比爾史特龍（Tobias Billstrom）和防長強生（Pål Jonson）會談。柯維立將與比爾史特龍討論雙邊安全合作、對烏克蘭的支援以及來自中國的挑戰，與強生則將觸及防衛合作，包括強化英、瑞武裝部隊聯合演訓。

柯維立並將出席瑞典年度國際政治盛會「阿爾梅道週」（Almedalen Week），主持一場歐洲安全事務對話。

「阿爾梅道週」依例在波羅的海水域內最大島嶼哥特蘭島（Gotland Island）舉行，今年活動時間為6月27日至7月1日。哥特蘭島距俄羅斯波羅的海艦隊基地所在的加里寧格勒州（Kaliningrad）約350公里，具特殊戰略地位，也是俄羅斯灰色地帶活動熱點。

另一方面，英國國會情報暨安全委員會預計7月底前發布頗受關注的中國主題報告。

針對委員會不滿首相府遲未按慣例在10個工作天內確認收到或回應報告，首相府一名發言人近日回應中央社詢問表示，目前報告正依法規要求接受國家安全相關審查，以避免內含資訊公開後妨害安全與情報單位正常運作。此審查階段沒有明文時間限制，一旦結束，即可提交國會發布。

情報暨安全委員會5月15日將報告送交審查。6月21日，委員會表示，首相府當天終於回覆確認收到報告，將在休會前提交國會。國會上、下議院下一次休會為7月下旬。外界預期，報告將觸及中國在英國境內的間諜活動。

瑞典 北約 烏克蘭

上一則

表情和動作模仿真人 印尼電視台AI主播報新聞 學者：若沒人管理很危險

下一則

聯合國：合成毒品迅速增加 助長全球非法市場

延伸閱讀

俄總理籲團結挺普亭 北約稱瓦格納兵變暴露俄弱點

俄總理籲團結挺普亭 北約稱瓦格納兵變暴露俄弱點
瑞典雲霄飛車脫軌 1死9傷

瑞典雲霄飛車脫軌 1死9傷
近代史首次 美轟炸機降落瑞典演習

近代史首次 美轟炸機降落瑞典演習
美國轟炸機為演習降落瑞典 近代史上首次

美國轟炸機為演習降落瑞典 近代史上首次

熱門新聞

失蹤潛水器「泰坦號」上的乘客。英國億萬富豪哈定（Hamish Harding，左上）、「海洋之門探險」執行長羅許（Stockton Rush，右上）、法國籍潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet，左下），巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）。(Getty Images)

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

2023-06-22 15:05
圖為泰坦號入水潛航的資料照片。（路透）

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

2023-06-21 23:25
一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
普里格津（Yevgeny Prigozhin）的部隊已至少從俄羅斯占領的烏克蘭兩處地點，朝俄國展開反攻，並「幾乎確定」已經在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）拿下幾處重大安全據點。（Getty Images）

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

2023-06-24 09:20
瓦格納士兵24日準備撤離他們占領的俄南城市羅斯托夫，當地居民與士兵合影。（歐新社）

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

2023-06-24 21:28

連續10年 惡夫下藥妻子供51男洩慾…她染4性病身心崩潰

2023-06-22 18:38

超人氣

更多 >
頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
監管單位不擋？多州汽車保費暴漲 最高漲幅達40%

監管單位不擋？多州汽車保費暴漲 最高漲幅達40%