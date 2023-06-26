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莫斯科解除反恐機制 俄羅斯未取消調查傭兵首腦

中央社／莫斯科26日綜合外電報導
瓦格納集團首腦普里格津宣示，他要拔掉莫斯科軍事高層以「恢復正義」，但之後普里格津宣布他的戰士們同意撤軍，以避免「流血事件」，整起兵變事件歷時不到36小時便落幕。 （美聯社）
瓦格納集團首腦普里格津宣示，他要拔掉莫斯科軍事高層以「恢復正義」，但之後普里格津宣布他的戰士們同意撤軍，以避免「流血事件」，整起兵變事件歷時不到36小時便落幕。 （美聯社）

俄羅斯首都莫斯科的市長索比亞寧今天宣布，取消在傭兵組織「瓦格納集團」兵變期間祭出的「反恐行動機制」。另據俄媒報導，傭兵首腦普里格津面臨的刑事調查仍未被撤銷。

路透報導，索比亞寧（Sergei Sobyanin）今天在通訊應用程式（App）Telegram宣布取消「反恐行動機制」。

根據俄羅斯媒體，俄羅斯聯邦安全局（FSB）地方辦公室也說，佛洛尼斯州（Voronezh）和莫斯科州（Moscow）的類似機制已經取消。

俄羅斯全國反恐委員會（National Anti-Terrorism Committee）另表示，國內局勢「穩定」。

發動兵變的瓦格納集團（Wagner Group）傭兵車隊24日朝莫斯科挺進，並與安全部隊交火。上述3個地區皆於24日祭出「反恐行動機制」。

當時瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）宣示，他要拔掉莫斯科軍事高層以「恢復正義」，但之後普里格津宣布他的戰士們同意撤軍，以避免「流血事件」，整起兵變事件歷時不到36小時便落幕。

克里姆林宮宣布，在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）居中斡旋下，普里格津將被送往白俄。莫斯科當局表示將撤銷對他的「武裝叛亂」指控，瓦格納集團戰士也不會被起訴。

然而俄羅斯「工商日報」（Kommersant）今天引述不具名消息人士報導，普里格津仍因涉嫌組織武裝兵變，持續遭到俄羅斯聯邦安全局調查。

法新社報導，俄羅斯3家主要新聞通訊社也引述檢方消息人士指出：「普里格津的刑事案件未被撤銷。」

俄羅斯聯邦安全局是在23日立案調查普里格津的罪嫌。此前普里格津宣布麾下戰士將發起對抗軍事領導階層的「正義遊行」，並指控這些軍方高官是懦夫，妨礙俄羅斯在烏克蘭的作戰。

自兵變結束以來，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）本人尚未公開露面。普里格津最後一次被人看到，則是24日瓦格納裝甲車隊離開俄國南部頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）那時候。

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