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單身＝清廉 印度領袖打造賣點 總理莫迪不帶女伴

編譯徐薏茹／綜合報導
印度總理莫迪「孤家寡人」接受拜登總統夫婦的國宴款待；印度選民開始認為，單身政治人物貪汙的可能性較低。(Getty Images)
印度總理莫迪「孤家寡人」接受拜登總統夫婦的國宴款待；印度選民開始認為，單身政治人物貪汙的可能性較低。(Getty Images)

來美進行國是訪問的印度總理莫迪(Narendra Modi)，未攜帶女伴的他與拜登總統夫婦形成對比，儘管以家庭為中心在美國經常是一種政治賣點，然而在印度卻有許多高層領導人對外展現單身狀態。

2019年莫迪連任成功時曾說：「我生活的每一時刻，我身上的每一個毛孔，都只屬於我的國人」

表達這種孤身一人的政治奉獻精神，對於印度這樣一個國家來說似乎有點奇怪；在印度，家庭優先於自我，安排婚姻能使家庭凝聚，政治世家在政界中仍占有重要分量；根據調查，近三分之一的新國會成員都曾有親戚擔任民選官員或重要的政黨職位。

然而議員隨著政途發展使自己與家族致富，確保他們兒女的政治前途，印度社會已經對官員貪腐感到厭倦，因此許多選民開始相信，單身政治人物貪汙的可能性較低。

記者兼作家柏斯(Ajoy Bose)說：「人們強烈認為單身政治人物沒有個人利益，認為他們屬於人民。」

儘管許多印度年輕人面臨結婚的巨大壓力，但在政治與宗教領域，「一個單身者並不被認為是自私的人，而是犧牲自我，受到敬仰被視為如同神或女神一般的人物。」

其他著名單身政治人物包括印度在野黨領袖拉胡爾‧甘地(Rahul Gandhi)、西孟加拉省省長班納吉(Mamata Banerjee)、奧里薩邦首席部長帕特奈克(Naveen Patnaik)。

在他們之前還有印度聖雄甘地(Mohandas K. Gandhi)，他13歲被安排結婚，育有四名子女，30歲時發誓戒除性行為，全心投入印度獨立運動。

政治評論員喬杜里(Neerja Chowdhury)指出，在現今重要的政治人物中，沒有人比莫迪更懂得運用其單身形象，「無論是在飛機的台階上、地下通道的開幕式、亦或是在子彈列車上，在這些畫面中只看得到莫迪一人。這背後的政治訊息是：我在你們身邊，我會做好工作。」

許多選民被莫迪精心打造的形象說服，視他為清廉的領袖及某種精神導師，脫離家庭與婚姻的需求。新德里計程車車隊商人古曼(Parneet Ghuman)說：「對於莫迪來說，這個國家就是他的家庭。」

印度 拜登

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