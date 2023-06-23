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調查：新加坡同婚支持度上升 逾3成民眾挺同婚合法

中央社／新加坡23日專電
一項最新調查顯示，新加坡民眾對同性關係的支持度上升，32%民眾同意同性婚姻應合法化，高於去年27%。（示意圖／ingimage）
一項最新調查顯示，新加坡民眾對同性關係的支持度上升，32%民眾同意同性婚姻應合法化，高於去年27%。（示意圖／ingimage）

新加坡國會去年11月通過廢除將男男性行為視為犯罪的刑法377A條文。一項最新調查顯示，新加坡民眾對同性關係的支持度上升，32%民眾同意同性婚姻應合法化，高於去年27%。

全球市場研究調查公司益普索（Ipsos）昨天發布一項調查顯示，32%的新加坡民眾同意應允許同性伴侶合法結婚，比例高於去年調查的27%。

調查指出，另有23%的受訪者表示，同性伴侶應獲某種程度的法律認可，但不能結婚；27%認為，不應允許同性伴侶結婚或獲得任何法律認可；其餘19%則表示「不確定」。

調查發現，新加坡女性對同性婚姻的支持度高於男性，35%的女性支持同婚，高於男性的28%。

年輕一代對同婚的支持度也更高，Z世代（26歲及以下）及千禧世代（27歲至42歲）約有40%的人支持同婚。相較之下，X世代（43歲至58歲）對同婚的支持度只有25%。

另一方面，調查顯示，新加坡民眾對於同性育兒的支持度高於同性婚姻。57%的民眾認為同性伴侶應擁有和異性伴侶同樣的領養權利，比去年調查高了8個百分點。

益普索新加坡公共事務總監Melanie Ng指出，新加坡民眾對同婚權利的態度正在改變，有更多女性及年輕人支持同婚。

她分析，以家務及照顧孩子來說，許多人不再被期待遵循傳統的性別刻板印象，近年來，男女在家庭中扮演的角色也不固定。隨著社會規範改變，年輕一代越來越能接受同性伴侶成為父母。

約有1000名新加坡人參與這項調查，受訪者年齡介於21歲至74歲。調查期間為今年2月17日至3月3日。

新加坡社會風氣相對保守，歷經多年討論，去年11月國會終於通過廢除將男男性行為視為犯罪行為的刑法377A條文，但同時也修憲限制全面婚姻平權。

聲援同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）社群的新加坡「粉紅點」（Pink Dot）年度活動明天將於芳林公園登場。

「粉紅點」活動自2009年開始舉辦，今年邁入第15年，這也是377A條文廢除後首場活動。主辦單位表示，今年活動訴求主要是展現LGBTQ+家庭的多元性。

新加坡 社群 跨性別

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