南韓仇中情緒升溫 執政黨黨魁：應剝奪有永住權的中國公民投票權

國民力量黨黨主席金起炫日前表示應該阻止在韓華人「白嫖」南韓的健保福利，且說要限制居住在韓國的中國公民的投票權。（歐新社）

南韓 執政黨將仇中情緒拉高到政策層級，國民力量黨黨主席金起炫日前表示應該阻止在韓華人「白嫖」南韓的健保福利，且說要限制居住在韓國的中國公民的投票 權。

不久前中國駐韓大使邢海明會見最大在野黨共同民主黨 黨魁李在明時，指「現在賭中國輸的人，今後一定會後悔」，暗批南韓政府的親美路線，引發爭論。

金起炫21日在一場討論會說，將把限制中國公民在韓國的投票權，列為明年國會議員競選政見，堅持相互主義原則。金起炫在前一天的演講中表示，對於不給予韓國公民投票權國家的人，同樣不給予投票權是公允的作法。

南韓從2006年開始對取得永久居住權超過3年的外國公民，賦予地方選舉投票權。截至去年3月底，有投票權的外國公民有78.9%、近10萬人是中國籍，5.72%是日本籍。金起炫說，外國公民投票權過於集中在一個國家，可能扭曲民意。

不過2022年地方選舉，實際投票的外國公民僅1.7萬人左右。民主黨議員在邢海明的爭議發言之後，陸續訪中，金起炫指，（在西藏舉行的活動）與其說是外交活動，更像旅遊文化活動，反問為何要接受中方的資助參加文旅活動。

對於刑海明的爭議言論，執政黨內部有意見認為應強硬應對。對此，金起炫表示，不同意強強對抗的說法，黨政將按原則進行應對。