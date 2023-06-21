巴西查獲29噸非法魚翅 世界紀錄最大宗

巴西查獲28噸非法魚翅。(路透)

巴西 查扣28.7公噸非法取得的魚翅，這些魚翅原本將輸出到亞洲。當局稱這是世上同類物品中最大宗的原產地查扣事件。

路透報導，巴西環境與再生自然資源所（IBAMA）估計，這批貨物代表了約1萬頭、兩品種的鯊死亡，分別為大青鯊和尖吻鯖鯊；這兩種鯊上個月才列入巴西國家瀕危物種名單。

巴西環境與再生自然資源所表示：「這些查緝量是世上記錄到的最大宗。」

根據聖保羅州立大學（Sao Paulo State University）2022年期刊發表的一篇新聞文章，遏制非法漁獵是保護鯊魚避免滅絕的一種方法。但期刊中的這篇文章表示，由於巴西海岸線長達8000多公里，加上環境執法不利，巴西實際上不存在所謂的監督。

巴西環境與再生自然資源所指出，位於南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）的一家出口公司負責27.6公噸魚翅，剩下的魚翅在聖保羅國際機場 被扣押。

巴西環境與再生自然資源所沒有透露這家公司和涉事人員的名字，也未答覆關於這起查扣事件其他細節、這批魚翅的所有者身分，以及該所接下來將如何打擊掠奪性漁獵的相關問題。

非營利海洋保育組織「巴西海洋守護協會」（Sea Shepherd Brazil）呼籲巴西政府禁止魚翅交易及進口鯊肉，說這麼做對於保護鯊物種至關重要。

獵捕鯊在巴西屬非法行為，但巴西環境與再生自然資源所表示，漁船利用獵捕其他魚種的許可來獵捕鯊。

巴西環境與再生自然資源所補充表示，這些漁船在獵捕鯊時導致數以千計海鳥死亡，包括部分屬於瀕危物種的鳥類。