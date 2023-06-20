喜馬拉雅山冰河拉警報 融化速度增加65％

喜馬拉雅山冰河融化速度增加65％，引發外界憂心。（新華社）

提供近20億人口用水的喜馬拉雅山 (Himalayan)冰河 ，受到氣候變遷 所影響，相較於前10年，喜馬拉雅山冰河從2011年到2020年消失的速度快了65%，將使社區暴露在難以預測且昂貴的災難中。

央廣引述法新社報導，國際山區整合發展中心(International Centre for Integrated Mountain Development, ICIMOD)的報告指出，天氣變暖冰會融化，這是意料中的事，但令人料想不到、而且擔憂的是速度，「這要比我們以為的快出許多」。

報告指出，喜馬拉雅山興都庫什區(Hindu Kush Himalaya, HKH)的冰河，對這個多山地區的大約2.4億人、以及下面河谷的另外16.5億人來說，是至關重要的水資源。

這個總部位於尼泊爾的政府間組織表示，根據目前的排放軌跡，到本世紀末冰河可能流失高達體積的80%。

ICIMOD成員國還包括阿富汗、孟加拉、不丹、中國、印度、緬甸和巴基斯坦。

喜馬拉雅山冰河為10個世界最重要的河川系統提供水源，包括恒河(Ganges)、印度河(Indus)、黃河、湄公河(Mekong)和伊洛瓦底江(Irrawaddy)，並直接或間接為數十億人提供食物、能源、潔淨空氣和收入。

ICIMOD副主任柯濟爾(Izabella Koziell)表示，亞洲有20億人仰賴這處冰河與冰雪帶來的水，失去這個冰凍圈(cryosphere)的後果將太過巨大令人不敢設想。

這份經過同僚審視的報告指出，即使全球暖化控制在巴黎氣候協定所同意的比工業化前水平升溫攝氏1.5度到2.0度，冰河預料仍將在2100年前，流失三分之一到二分之一的體積。

威斯特說，這強調了需要採取急迫的氣候行動。每次融化的少量增加都將帶來巨大的影響，「我們真的，真的需要致力於減緩氣候變遷…這是我們的請求」。

自從1800年代中期以來，世界平均已暖化近攝氏1.2度，引發了一連串的極端天氣，包括更猛烈的熱浪、更嚴峻的乾旱、以及因為海平面上升而更兇猛的暴風雨。

受到衝擊最嚴重的是最脆弱的人群和世界上最貧窮的國家，他們和導致升溫的化石燃料排放幾乎沒有什麼關連。

ICIMOD的生計與移民專家馬哈加(Amina Maharjan)說，社區並未獲得他們所需要的支援。「大多數的適應是社區和家庭對氣候事件的回應。這不足以因應氣候變遷構成的挑戰」。她表示，「向前推進的關鍵在於去預測變化」。