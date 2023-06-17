背後可能有內情？日自衛隊3人死傷槍擊案 犯嫌高中同學：無法想像

日本陸上自衛隊日前發生18歲隊員槍殺同袍事件，造成2死1傷。（路透）

日本 陸上自衛隊日前發生18歲隊員槍殺同袍事件，造成2死1傷。犯嫌高中同學說，犯嫌個性認真老實，話不多但很開朗，「無法想像會涉及這樣的事件，我想背後可能有什麼原因」。

位於岐阜市的陸上自衛隊射擊場6月14日上午進行實彈射擊訓練時，發生18歲「自衛官候補生」持槍射擊3名同袍事件。「自衛官候補生」是為了成為自衛官而正在接受訓練的自衛隊員。

陸上自衛隊日前表示，犯嫌今年4月才剛進入位於名古屋市的守山駐屯地第35普通科連隊受訓，截至犯案前的生活態度等都沒有問題。

日本放送協會（NHK）今天報導，跟犯嫌就讀同所高中且同年級的男性受訪時說，犯嫌個性認真老實，從未聽說有跟人發生過什麼糾紛。

受訪男性在高三時跟犯嫌往來變得密切，回想當時總是在5到6人一起吃中餐時聊天，雖然犯嫌話不多但很開朗，也很樂於參與學校活動，「無法想像會涉及這樣的事件，我想背後可能有什麼原因」。

陸上自衛隊日前公布死者身分，分別是52歲一等陸曹（相當於他國的上士）菊松安親，及25歲三等陸曹（相當於他國的下士）八代航佑；傷者是25歲的三等陸曹，受到約需3個月才能痊癒的重傷。

截至目前所知訊息，犯嫌事發當天應該是在規定場所外將裝有實彈的彈匣裝上步槍，當時在旁的八代航佑對此大喊「不要動」試圖制止，遭到犯嫌開槍擊 中。

犯嫌之後朝菊松安親開一槍，又朝另一名25歲三等陸曹開槍，之後再朝菊松開一槍。

犯嫌面對警方調查時說，自己瞄準八代航佑的腳，但最後打偏到腹部，否認對八代持有殺意，也沒有供稱對特定隊員或組織有所不滿。

陸上自衛隊表示，除了訓練時，中彈3人並未負責直接指導犯嫌，自衛隊及警方正持續釐清事發狀況及做案動機等細節。