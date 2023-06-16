巡演導致食宿費飆 瑞典要碧昂絲為通膨負責

美國流行樂天后碧昂絲在瑞典的兩場巡演門票，均被搶購一空。 （路透）

為物價居高不下尋找代罪羔羊的瑞典 央行官員，現在有了一個新目標：美國流行樂天后碧昂絲 （Beyonce）。

丹斯克銀行（Danske Bank）的經濟學家認為，這位歌手5月在斯德哥爾摩展開世界巡演，導致當地旅館、酒店住房價格飆升，意味著瑞典的通膨超過預期。

上個月，來自世界各地的歌迷湧入這座瑞典首都，參加碧昂絲的Renaissance巡演的兩場開場演唱會，不僅門票被搶購一空，傳聞證據也顯示，每晚前來朝聖的4萬6000人中，有許多人必須住在遠離瑞典首都的地方，而且價格高昂。

瑞典統計局14日表示，5月不計能源價格變動的年度核心通膨率為8.2%，僅比4 月小降了0.2個百分點，也比經濟學家和央行官員預期的降幅小。經濟學家普遍預期瑞典5月核心通膨率為7.8%，瑞典央行的預測為8.1%。

大型體育賽事通常會扭曲經濟統計數據，但經濟學家表示，單一事件很少會出現這種情況。

丹斯克銀行駐瑞典首席經濟學家葛拉恩（Michael Grahn）說：「碧昂絲要為物價本月額外增加的漲幅負責。就單一事件來說，這實在相當驚人，前所未見。」他估計，這位美國流行樂女神使瑞典5月的通膨率增加了0.2個百分點。

此外，國際間要求土耳其在7月北大西洋公約組織（NATO）會議前同意瑞典加入北約的壓力日益升高，但土耳其總統厄多安 （Recep Tayyip Erdogan）14日斷然拒絕了這項要求，他說，「瑞典有期待，不代表我們就要遵從。要我們滿足這些期待，瑞典得先做好自己的部分。」

中央社引述法新社報導，西方官員希望厄多安上月辛苦贏得連任後，能軟化對此事的立場，但土耳其和瑞典官員在安卡拉舉行新一輪會談之際，厄多安辦公室發表的評論中，看不出厄多安立場有重大轉變。