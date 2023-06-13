4名孩童亞馬遜雨林求生40天獲救「神犬」關鍵救援後下落不明

哥倫比亞上月發生一起空難事件，一架載有7名乘客的小飛機墜毀，機上3名大人全部罹難，4名小孩失蹤40天後奇蹟生還。（路透）

哥倫比亞上月發生一起空難事件，一架載有7名乘客的小飛機墜毀，機上3名大人全部罹難，4名小孩失蹤40天後奇蹟生還，目前在醫院中接受治療，玩著玩偶並用蠟筆畫出動容的圖畫，畫中顯示一隻救援犬在失蹤前陪著他們多日。

每日郵報報導，獨家照片顯示，13歲的Lesly、9歲的Soleiny、4歲的Tien Noriel及1歲的嬰兒Cristin，平安躺在哥倫比亞波哥大 軍事醫院的病床上。

據了解，這些孩子們向家屬說道，他們在叢林裡時，曾有一隻狗陪著他們好幾天，但後來失蹤了。軍方表示，這隻狗很有可能是在搜救行動中失蹤的救援犬「威爾森」（Wilson），是隻只受過一年搜救訓練的比利 時牧羊犬，會繼續尋找威爾森的下落。

報導指出，Lesly和Soleiny分別用蠟筆為「威爾森」畫了感人的畫作。在5月1日飛機失事導致他們的母親、飛行員和原住民 領袖喪命後，這隻救援犬「威爾森」在搜救行動中發揮關鍵作用。

Lesly的畫中可見除了「威爾森」之外，還有一條滿是魚兒的河邊、一棵樹、一些黃色花朵和陽光照耀在小路上。

Soleiny的圖畫風格也差不多，畫中的「威爾森」在一棵樹、一朵花和燦爛的陽光下。圖的一側有哥倫比亞國旗和「永遠祝福」的文字。

孩子們的祖父穆庫圖伊（Narciso Mucutuy） 說，「讓他們畫畫……才能讓他們表達自我。」

救援犬「威爾森」據信在孩子們被發現的前幾天失蹤，救援隊在孩子們的腳印附近發現牠的足跡。忠誠的威爾森在孩子們身邊待了幾天後走失，對這項搜索任務至關重要。

民房犬科動物響導維勒加斯（Carlos Andres Villegas）透露，威爾森最後一次露面是在6月8日，之後就消失在茂密的叢林中。