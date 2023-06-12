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印尼防疫再鬆綁 公車捷運及公共場所不強制戴口罩

中央社／雅加達12日專電
印尼政府日前表示，隨著世界各國和印尼的疫情獲得控制，防疫措施將再度放寬，包括室內及戶外空間、捷運、公車及飛機等密閉場所都不再強制規定戴口罩。（歐新社）
印尼政府日前表示，隨著世界各國和印尼的疫情獲得控制，防疫措施將再度放寬，包括室內及戶外空間、捷運、公車及飛機等密閉場所都不再強制規定戴口罩。（歐新社）

印尼政府日前表示，隨著世界各國和印尼的疫情獲得控制，防疫措施將再度放寬，包括室內及戶外空間、捷運、公車及飛機等密閉場所都不再強制規定戴口罩

印尼防疫小組專家團主席威古（Wiku Adisasmito）9日表示，印尼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已得到控制，且世界衛生組織（WHO）5月已經宣布COVID-19疫情不再是國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，威古9日透過聲明表示：「為了積極促進印尼經濟復甦，以及將COVID-19降為地方流行病，防疫小組已放寬許多防疫措施，其中對國內和國際旅行、大型活動及公共設施都不再強制規定戴口罩。」

不過，威古也呼籲民眾持續做好防疫工作，而這將是個人責任。他並鼓勵民眾接種COVID-19疫苗，特別是老年人及慢性疾病患者等身體較為虛弱的民眾，應該接種額外的COVID-19加強針。

印尼大學（University of Indonesia）流行病學家潘度（Pandu Riono）支持政府解除所有防疫措施。他向中央社表示，現在所有的防疫措施都只是建議，並無強制性。

他說：「我支持取消防疫措施，因為當所有人都有免疫力時，COVID-19已不再具有威脅性。」

潘度補充，他個人仍會在公共場所或在街上戴著口罩，但這不是為了防止感染COVID-19，而是因為空氣污染。

印尼流行病學專家布迪曼（Dicky Budiman）也同意政府取消口罩令，但他指出，COVID-19的威脅仍在，不過不是致人死亡，而是若感染會嚴重影響確診者的生活品質，反覆感染也會損壞器官。

「雅加達郵報」指出，有74.5%的印尼民眾已完成接種2劑COVID-19疫苗，37.9%的人已接種1劑加強針，1.7%的人接種第2劑加強針。截至2023年1月，已有高達99%的印尼人對COVID-19產生免疫力。

印尼 防疫 口罩

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