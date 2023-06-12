我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

媒體指美國制定台灣撤僑計畫 白宮否認需調整政策

押Fed暫停升息 史指創13月新高

熱帶氣旋料15日襲印度西岸 世界最大煉油廠所在

中央社／孟買12日綜合外電報導

印度氣象局今天表示，西部外海一場風暴已增強為強烈氣旋，本週可能襲擊西部古茶拉底省（Gujarat）和巴基斯坦南部地區。

印度氣象局（India Meteorological Department, IMD）表示，氣旋比頗傑（Biparjoy）將於15日下午在古茶拉底省的曼德維（Mandvi）和巴基斯坦大城喀拉蚩（Karachi）之間登陸。最大持續風速為每小時125公里至135公里，陣風可達每小時150公里。

氣象局已建議漁民停止作業，並呼籲古茶拉底省沿海薩拉沙脫（Saurashtra）和卡奇（Kutch）地區人員撤離。

印度兩大港蒙德拉（Mundra）和坎德拉（Kandla）位於卡奇灣（Gulf of Kutch），而印度民營企業信實工業公司（Reliance Industries）旗下的世界最大石化園區詹姆納加煉油廠（Jamnagar refinery）則位於薩拉沙脫地區。

一位不願身分公開的氣象局官員說，古茶拉底省沿海十幾個地區將受到豪雨和陣風的影響，不過，因有些地區人煙稀少，可能減少損失情況。

1998年的一個熱帶氣旋在古茶拉底省造成至少4000人喪生，導致數億美元的損失。

印度 熱帶氣旋 風暴

上一則

逛市集相機險遭搶 荷蘭YouTuber：對印度好感不變

下一則

菲律賓馬永火山開始噴發 逾萬人緊急撤離

延伸閱讀

逛市集相機險遭搶 荷蘭YouTuber：對印度好感不變

逛市集相機險遭搶 荷蘭YouTuber：對印度好感不變
中疫後復甦令人失望 近鄰日韓印受惠 韓股上演AI和EV熱

中疫後復甦令人失望 近鄰日韓印受惠 韓股上演AI和EV熱
紐約州警民理事會捐萬元 接力助重症警員

紐約州警民理事會捐萬元 接力助重症警員
日駐印大使「耐辣度」不敵老婆 莫迪：輸了不必在意

日駐印大使「耐辣度」不敵老婆 莫迪：輸了不必在意

熱門新聞

示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

2023-06-08 15:38
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。（截圖自推特）

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

2023-06-10 04:28
哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
根據BBC，相關網站有的販賣真實的「癡漢」猥褻短片，這些片子都是用手機偷偷拍攝的，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。(截取自BBC中文)

BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷

2023-06-10 12:14

超人氣

更多 >
前飯店經理曝房間「2物品」超噁千萬別用：嚇到不敢再住

前飯店經理曝房間「2物品」超噁千萬別用：嚇到不敢再住
製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免

製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免
林青霞43年前性感時尚照曝光 牛仔外套裡「只有一件比基尼」

林青霞43年前性感時尚照曝光 牛仔外套裡「只有一件比基尼」
賭王千金何超儀爆老公重病 血管撕裂昏迷20天

賭王千金何超儀爆老公重病 血管撕裂昏迷20天
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事