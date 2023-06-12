熱帶氣旋料15日襲印度西岸 世界最大煉油廠所在

印度 氣象局今天表示，西部外海一場風暴 已增強為強烈氣旋，本週可能襲擊西部古茶拉底省（Gujarat）和巴基斯坦南部地區。

印度氣象局（India Meteorological Department, IMD）表示，氣旋比頗傑（Biparjoy）將於15日下午在古茶拉底省的曼德維（Mandvi）和巴基斯坦大城喀拉蚩（Karachi）之間登陸。最大持續風速為每小時125公里至135公里，陣風可達每小時150公里。

氣象局已建議漁民停止作業，並呼籲古茶拉底省沿海薩拉沙脫（Saurashtra）和卡奇（Kutch）地區人員撤離。

印度兩大港蒙德拉（Mundra）和坎德拉（Kandla）位於卡奇灣（Gulf of Kutch），而印度民營企業信實工業公司（Reliance Industries）旗下的世界最大石化園區詹姆納加煉油廠（Jamnagar refinery）則位於薩拉沙脫地區。

一位不願身分公開的氣象局官員說，古茶拉底省沿海十幾個地區將受到豪雨和陣風的影響，不過，因有些地區人煙稀少，可能減少損失情況。

1998年的一個熱帶氣旋 在古茶拉底省造成至少4000人喪生，導致數億美元的損失。