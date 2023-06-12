我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓華埠假貨攤販出籠 擠占人行道

中國傳奇部落客「編程隨想」妻子突人間蒸發 此前美國之音專訪她

三星前主管遭起訴 涉竊機密利用台灣資金 在中複製晶片廠

編譯葉亭均／綜合外電
南韓檢方起訴一名三星電子前主管，理由是他涉嫌竊取商業機密，尋求在中國複製興建半導體廠 。（路透）
南韓檢方起訴一名三星電子前主管，理由是他涉嫌竊取商業機密，尋求在中國複製興建半導體廠 。（路透）

根據南韓檢方的聲明，三星電子一名前主管遭到逮捕和起訴，原因是他涉及竊取該公司的設計藍圖，試圖在中國複製興建一整座晶片工廠。

南韓檢察官12日在聲明中表示，他們已逮捕一名被指控在2018至2019年期間非法獲取和使用商業機密的人，此人在一家未具名台灣公司的資金支持下，尋求在西安建立一家晶片廠。檢方並未點明此人士竊取機密的公司名稱，不過卻稱這家公司為全球最大記憶體製造商。

彭博資訊報導指出，此案可能引發南韓與台灣之間的緊張關係，台、韓是最重要的晶片製造中心，也是美國試圖抑制中國晶片製造宏大野心的盟國。台灣與南韓對於中國挖角晶片人才與設計非常敏感。

三星的代表不願回應彭博資訊的置評請求。

韓國水原地方檢察廳在聲明中表示：「這很重大，無法與先前個別半導體技術外洩案的犯罪規模與損害程度相比擬。」

此前，企業試圖複製整個晶片製造工廠的案例是很罕見的。多年來，多數智慧財產案例都是集中在挖走重要工程師、關鍵設計或對軟體與零組件進行逆向工程的技術仿造。

在最新案件中的涉案人曾為三星電子工作18年，再轉往另一家公司工作約十年。檢方說，此人在中國與新加坡成立多家晶片製造公司，運用來自中國與台灣投資者的資金。起訴書表示，在這過程中，這名三星前主管聘請來自韓國的逾200家晶片專家，從三星竊走價值至少3,000億韓元（2.33億美元）的高價值資料。

南韓檢方也另外起訴六人，這些人據稱與前述三星前主管同犯案。

晶片 三星 南韓

上一則

安倍槍擊案犯嫌原定12日出庭 奈良地院疑收到危險物品疏散

延伸閱讀

日將排核汙水 南韓擴編國民安心狀況管理室

日將排核汙水 南韓擴編國民安心狀況管理室
英攀登好手徒手攀爬南韓摩天樓 於73樓遭警方勸下

英攀登好手徒手攀爬南韓摩天樓 於73樓遭警方勸下
台灣對美晶片出口連26個月增加 力抗半導體景氣頹勢

台灣對美晶片出口連26個月增加 力抗半導體景氣頹勢
三星年底推自家AI服務 降低外部服務資安風險

三星年底推自家AI服務 降低外部服務資安風險

熱門新聞

示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

2023-06-08 15:38
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。（截圖自推特）

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

2023-06-10 04:28
哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
三笠宮崇仁親王妃百合子是目前最高齡的日本皇室成員，1923年6月4日出生的她，迎來100歲生日。（Getty Images）

日皇族第2人 百歲百合子王妃每天這樣養生

2023-06-05 02:23

超人氣

更多 >
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌
直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援

直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援
解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資