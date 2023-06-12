三星前主管遭起訴 涉竊機密利用台灣資金 在中複製晶片廠

南韓檢方起訴一名三星電子前主管，理由是他涉嫌竊取商業機密，尋求在中國複製興建半導體廠 。（路透）

根據南韓 檢方的聲明，三星 電子一名前主管遭到逮捕和起訴，原因是他涉及竊取該公司的設計藍圖，試圖在中國複製興建一整座晶片 工廠。

南韓檢察官12日在聲明中表示，他們已逮捕一名被指控在2018至2019年期間非法獲取和使用商業機密的人，此人在一家未具名台灣公司的資金支持下，尋求在西安建立一家晶片廠。檢方並未點明此人士竊取機密的公司名稱，不過卻稱這家公司為全球最大記憶體製造商。

彭博資訊報導指出，此案可能引發南韓與台灣之間的緊張關係，台、韓是最重要的晶片製造中心，也是美國試圖抑制中國晶片製造宏大野心的盟國。台灣與南韓對於中國挖角晶片人才與設計非常敏感。

三星的代表不願回應彭博資訊的置評請求。

韓國水原地方檢察廳在聲明中表示：「這很重大，無法與先前個別半導體技術外洩案的犯罪規模與損害程度相比擬。」

此前，企業試圖複製整個晶片製造工廠的案例是很罕見的。多年來，多數智慧財產案例都是集中在挖走重要工程師、關鍵設計或對軟體與零組件進行逆向工程的技術仿造。

在最新案件中的涉案人曾為三星電子工作18年，再轉往另一家公司工作約十年。檢方說，此人在中國與新加坡成立多家晶片製造公司，運用來自中國與台灣投資者的資金。起訴書表示，在這過程中，這名三星前主管聘請來自韓國的逾200家晶片專家，從三星竊走價值至少3,000億韓元（2.33億美元）的高價值資料。

南韓檢方也另外起訴六人，這些人據稱與前述三星前主管同犯案。