英首飆86°F 閱兵彩排至少3人熱暈倒地

英國國王壽辰閱兵儀式10日彩排，至少有三名衛兵熱昏倒地。(歐新社)

英國氣溫今年首度來到華氏86度，至少有3名衛兵在閱兵時熱昏；而在蘇格蘭高地，人們被告知要留在室內，因為消防人員正在處理一場野火。

英國衛報報導，英國國王壽辰閱兵儀式將於本月17日舉行，威廉 王子10日和官兵們身穿全套軍服進行最後的彩排，1400多名士兵頂著大太陽接受威廉王子的校閱，在倫敦華氏86度的氣溫下，儀隊撐得十分艱辛，至少有三名衛兵熱昏倒地，其中1名長號手即使熱暈倒地，仍敬業地繼續吹奏。

英國氣象局證實，英國的氣溫已來到華氏86度，英國倫敦希斯羅機場 更測得華氏86.9度。

此外在蘇格蘭高地，民眾被警告晚上留在室內，因為消防人員在蘇格蘭因威奈斯 （Inverness）附近處理一場野火，這是蘇格蘭到目前為止最熱的一天。亞爾郡（Ayrshire）的奧欽克魯夫（Auchincruive）記錄到華氏80.06度。

蘇格蘭消防和救援部門（SFRS）和蘇格蘭警察 局（Police Scotland）建議戴維奧特村（Daviot）的民眾留在室內，並關閉所有門窗以防吸入煙霧。

野火10日下午2時45分左右在旅行拖車停車場附近爆發。蘇格蘭消防和救援部門說，一直持續到今天的「非常嚴重」野火警告現已延長到下周一。這是繼5月28日發生在蘇格蘭高地坎尼希（Cannich）附近的火災後發生，坎尼希附近火災據信是英國最大的野火之一，延燒面積約30平方英里。

英國許多地區在昨天晚間和周日都有雷暴警告。