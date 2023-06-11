美國公民俄遭逮身分曝光 曾任傘兵、樂團歌手 因販毒最重恐判20年

CNN報導，一名美國公民10日在莫斯科被拘留。（歐新社）

俄羅斯 媒體今天報導，一名在俄國 生活10多年的美國樂團歌手麥可．崔維斯．李克（Michael Travis Leake）因涉嫌販毒被捕，最重可判處20年徒刑。

美聯社報導，俄國報導指出，麥可．崔維斯．李克涉嫌販售毒品 「4-甲基甲基卡西酮」（mephedrone，台灣俗稱「喵喵」），這種毒品作用類似古柯鹼和搖頭丸。

報導稱，莫斯科一間法院下令將他審前羈押2個月，他被控生產或分銷毒品，最重恐判20年有期徒刑。

社群媒體Instagram上一個名為崔維斯．李克的頁面表明他是「抓住黑夜」（Lovi Noch）樂團的歌手。報導指出，麥可．崔維斯．李克過去曾在美軍擔任傘兵，自2010年起住在莫斯科。

俄羅斯毒品法規相當嚴格，美國女子職籃（WNBA）球星格林納（Brittney Griner）去年2月因攜帶的電子菸匣含有大麻油成分，在莫斯科機場被捕，遭俄羅斯法院判刑9年。不過，俄方以格林納換回俄國軍火販子布特（Viktor Bout），她已於去年12月獲釋。

美國國務院（State Department）在提供給美聯社的電子郵件聲明中表示，他們有注意到一名美國公民在莫斯科被捕的報導，並稱一旦有美國公民在海外被拘留時，該部門會「儘快尋求領事探視，並致力提供一切適當的領事協助」。

國務院也指出，基於隱私考量，不會進一步回應此事。

美國有線電視新聞網（CNN）聯繫到麥可．崔維斯．李克在美國的家人，他的母親表示，她知道兒子被拘留的報導。

俄國媒體8日公布麥可．崔維斯．李克在家中被捕的影片，以及俄國警方拍的犯嫌臉部照片。

俄國免費網路電視Ren TV報導麥可．崔維斯．李克提供給警方的聲明，他在聲明中指出：「我不明白我為什麼會在這裡。我不會認罪，我不認為我做了我被指控的事，因為我不知道我被控犯下什麼罪。」